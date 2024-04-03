Еще 750 человек эвакуировали в Западном Казахстане из-за угрозы переполнения водохранилища Узынколь

В связи с поступлением большого объема талых вод с полей в водохранилище Узынколь создалась угроза его переполнения и подтопления поселка Узынколь в Теректинском районе Западно-Казахстанской области, сообщила пресс-служба МЧС.

«В этой связи проводилась заблаговременная эвакуация населения в с.Подстепное Теректинского р-на и г.Уральск. Всего было эвакуировано 750 человек, в т.ч. 230 детей», - говорится в сообщении министерства.

Сейчас идут работы по укреплению дамбы водохранилища.

В МЧС предупредили, что в случае прорыва водохранилища Узынколь есть угроза подтопления пяти сел: Узунколь, Юбилейное, Кемер, Жаңа Өмір и Барбастау.

Вместе с тем в населенных пунктах Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской областях, а также областях Абай и Улытау продолжается ликвидация последствий паводков. По информации министерства, за прошедшие сутки в Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Акмолинской, Карагандинской областях подтоплено 55 частных жилых домов и восемь дворовых территорий, откачана талая вода из 28 домов и 39 дворов, спасено и эвакуировано 1 345 человек, из них 496 детей. С начала паводка в этих регионах подтоплено 1 376 домов и 1 319 дворов, откачана вода из 358 домов и 988 дворовых территорий, спасены и эвакуированы 17 131 человек, из них 6 683 детей.

Также за сутки зарегистрировано девять переливов через автодороги республиканского, областного и местного значения, размыто 18 автодорог.

«На контроле находится 77 размывов автодорог, из них четыре моста и 73 дорожного полотна, 93 перелива автодорог. Без транспортного сообщения 67 населенных пунктов, где местными исполнительными органами с населением поддерживается связь и созданы необходимые запасы продуктов питания и медикаментов», - добавили в министерствею

Из-за интенсивного снеготаяния произошло подтопление восьми частных домов в с.Пригородное Жаркаинского района Акмолинской области. Эвакуировано 19 человек. В с.Карасай Иргизского района Актюбинской области подтоплен один частный жилой дом и два двора, при этом жители дома были заблаговременно эвакуированы. Кроме этого, из-за переполнения плотины Теренсай подтоплено два частных жилых дома в с.Айке Айтекебийского района, заблаговременно эвакуированы из села 297 человек. А в связи с подтоплением частных домов в пяти населенных пунктах Уилского района Актюбинской области вертолетами эвакуированы в с.Уил и Актобе 85 человек.

«В данных районах продолжаются работы по отводу и откачке талой воды и оказанию помощи населению, а также укрепление берега инертными материалами и мешкотарой», - отметили в МЧС.