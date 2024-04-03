20 млрд тенге из резерва правительства направят на ремонт ТЭЦ

Для ремонта ТЭЦ и теплосетей в Казахстане из резерва правительства выделят 20 млрд тенге, всего потребуется порядка 380 млрд тенге, заявил в среду в кулуарах мажилиса министр энергетики Алмасадам Саткалиев. А для этого вновь придется повышать тарифы.

«Достаточно большие деньги предусмотрены (на ремонт ТЭЦ и теплосетей – В.), предусмотрена сумма порядка 380 млрд тенге в целом по теплоэлектроцентралям. Из них 361 млрд тенге будет направлен за счет тарифов и средств собственников данных станций. Оставшиеся порядка 20 млрд будут выделены за счет резерва правительства по тем объектам, где необходимо вмешательство государства», - заявил Саткалиев.

Глава Минэнерго добавил, что действующий тариф не позволяет провести необходимые работы, поэтому тариф для потребителей будет продолжать расти, но, как заверил министр, не резко.

«Для граждан резкого роста тарифов, однозначно, не будет. Не стоит ожидать существенных скачков. Повышение будет проходить в рамках установленного министерством экономики коридора инфляции, то есть достижение необходимого уровня будет происходить поэтапно, в соответствии с планами правительства». - подчеркнул министр.

Комментируя тот факт, что тарифы уже повышались, Саткалиев отметил, что это было связано «с необходимостью принятия экстренных мер, включая удержание квалифицированного персонала».

«Повышение тарифов, которое произошло, было направлено, в первую очередь, на осуществление необходимых ремонтов, подготовку к зиме и доведение уровня зарплат до среднеотраслевого. Это повышение было связано именно с накопленным износом и техническим состоянием станции. Те деньги, которые были получены в тариф, были целенаправленно распределены по этим двум статьям затрат, в первую очередь, с приоритетом восстановления данных энергетических объектов». - объяснил глава Минэнерго.

При этом Саткалиев не смог сказать, насколько еще повысится тариф, так как «это зависит от заявок энергопредприятий», и пока эти заявки только поступают.