В Алматы в выходные ожидается сильный дождь и ветер

Департамент по ЧС на основании штормового предупреждения синоптиков предупредил, что в выходные в Алматы ожидается сильный дождь с грозой.

Сильный дождь и гроза прогнозируются 6 апреля днем, 7 апреля ночью и утром. 7 апреля ночью – шквал. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с, а 6 апреля порывы ветра могут достичь 25 м/с.

ДЧС рекомендовал жителям города не оставлять машины под деревьями, а также во время шквального ветра по возможности не выходить на улицу, закрыть плотно окна и двери в помещении.