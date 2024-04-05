Порывы ветра могут достигать 25 м/с
В Алматы в выходные ожидается сильный дождь и ветер
фото Жанары Каримовой

Департамент по ЧС на основании штормового предупреждения синоптиков предупредил, что в выходные в Алматы ожидается сильный дождь с грозой.

Сильный дождь и гроза прогнозируются 6 апреля днем, 7 апреля ночью и утром. 7 апреля ночью – шквал. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с, а 6 апреля порывы ветра могут достичь 25 м/с.

ДЧС рекомендовал жителям города не оставлять машины под деревьями, а также во время шквального ветра по возможности не выходить на улицу, закрыть плотно окна и двери в помещении.

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