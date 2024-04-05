В Алматы в выходные ожидается сильный дождь и ветер

Порывы ветра могут достигать 25 м/с
Департамент по ЧС на основании штормового предупреждения синоптиков предупредил, что в выходные в Алматы ожидается сильный дождь с грозой.
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