Алматинские ученые изготовили уголь для ТЭЦ с низким содержанием серы

Ученые Казахского национального университета им. аль-Фараби изготовили брикетированный уголь, добавив бактерии в низкосортный уголь, снижающие содержание в нем серы.

«Этот инновационный проект будет способствовать уменьшению количества дыма и вредной серы, содержащихся в угле», - сообщили в пресс-службе министерства науки и высшего образования.

Отмечается, что 70% угля, добываемого в Казахстане, - это низкосортный уголь плохого качества. При проведении исследований установлено, что он содержит большое количество вредной серы. А из-за того, что большинство населенных пунктов не полностью обеспечены природным газом, для отопления частных домов зимой люди используют низкосортный уголь, тем самым повышая риск отравления угарным газом.

В настоящее время исследователями университета ведется работа по получению патента на научный проект, чтобы вывести продукцию на рынок. Биобрикеты можно использовать в пищевой промышленности, теплоэлектроцентрали, на природе и т.д.

Напомним, что на сегодняшний день доступ к природному газу имеет 60% населения. До конца 2024 года ожидается увеличение уровня газификации страны до 61,1%.