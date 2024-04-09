Президент Кыргызстана посетит Казахстан с официальным визитом

Они проведут с Токаевым заседание Высшего межгосударственного совета
18-19 апреля президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетит Казахстан с официальным визитом, сообщает Kazinform.
Еще по теме:
- Кыргызстан направит гуманитарную помощь Казахстану в связи с паводками
- Он бір журналист темір тордың ар жағында: Қырғызстан қудалаудың жаңа дәуіріне аяқ басты
- Давление на независимые СМИ стремительно возрастает в Кыргызстане
- Открыть специальный контрольный пункт на границе с Кыргызстаном просит сенатор
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые