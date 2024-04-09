Президент Кыргызстана посетит Казахстан с официальным визитом

В рамках визита Садыр Жапаров и Касым-Жомарт Токаев проведут заседание Высшего межгосударственного совета и обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Также президент Кыргызстана примет участие в открытии Дней кыргызского кино в Казахстане и ряде других мероприятий.

Пресс-служба правительства Казахстана сообщила, что глава кабмина Олжас Бектенов с рабочим визитом посетил Бишкек, где встретился с Садыром Жапаровым. Они обсудили подготовку к предстоящему официальному визиту президента Кыргызстана, а также совместные меры по наращиванию двустороннего товарооборота до $2 млрд. Бектенов заявил, что Казахстан готов нарастить экспорт по 195 товарным позициям на сумму $260 млн.

В целом широкий потенциал сотрудничества есть в пищевой, промышленной, нефтехимической, строительной, фармацевтической и других отраслях. А создание Индустриального торгово-логистического комплекса на общей границе придаст дополнительный импульс торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству.