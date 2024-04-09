Журналиста Асхата Ниязова привлекают к адмответственности за репост публикации в поддержку «Радио Азаттык»

Во вторник, 9 апреля, издание ProTenge сообщило, что по их публикации в поддержку журналистов «Радио Азаттык», которые не получили аккредитацию на работу в Казахстане, было заведено административное дело в отношении журналиста Асхата Ниязова за то, что он сделал репост этой публикации.

До этого было начато досудебное расследование, так как в министерстве культуры и информации сочли, что пост «создает опасность нарушения общественного порядка, или причинение существенного вреда правам и законным интересам гражданам или организаций».

«Вероятно, наши читатели и думать забыли об этой публикации. Но, исходя из оценок министерства, пост причинил вред и создал опасность. При этом не очень ясно про масштаб вреда и опасности и кто, собственно, пострадал», - пишет ProTenge.

Однако в полиции пришли к выводу, что в посте нет уголовного правонарушения. Но затем дело передали в административный суд, а протокол был составлен на журналиста Асхата Ниязова, который, сделал репост этой публикации.

«Вместо того чтобы идти к первоисточнику, то есть к нам, и задавать эти вопросы непосредственно ProTenge, правоохранительные органы выбрали журналиста, сделавшего репост публикации, что пришлось не по душе министерству», - поясняют в ProTenge.

Сам Асхат Ниязов подтвердил, что суд по его делу ожидается сегодня в 15:00.

«Да, суд будет действительно. Сам в шоке», - ответил он «Власти».

В ProTenge сообщили, что они намерены оспаривать действия министерства и вместе с Асхатом Ниязовым «уже обратились к лучшим юристам и экспертам в сфере медиа».



