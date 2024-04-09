Судмедэксперт на суде заявил о том, что травмы Салтанат Нукеновой не могли образоваться «из-за падений»

Во вторник, 9 апреля, продолжился суд над экс-министром национальной экономики Куандыком Бишимбаевым, обвиняемым в истязании и убийстве своей гражданской супруги Салтанат Нукеновой. На суде выступил судебно-медицинский эксперт Тахир Халимназаров. Он заявил, что по Нукеновой наносились удары по голове, а также есть признаки «сдавливания шеи».

«Это всё в совокупности квалифицируется как тяжкий вред и состоит в прямой причинной связи с наступлением смерти. Это удары по голове. Не бывает такого многократного падения, чтобы образовался комплекс повреждений. Это исключается. Человек в сознании столько раз не падает», — заявил он.

Тахир Халимназаров также сообщил, что на теле Нукеновой обнаружены кровоизлияние в области шеи, что свидетельствует о сдавлении шеи. Судья Айжан Кульбаева уточнила у эксперта, если бы черепно-мозговой травмы не было бы, могла бы Нукенова скончаться, потому что была задушена? Он ответил, утвердительно.

Подсудимый Куандык Бишимбаев уточнил у Халимназарова о том, может ли человек в состоянии оглушения «продолжать падать».

«Нет. Человек, который упал, не будет вставать. Это и есть оглушение (...) Повреждений характерных для падений не было обнаружено. (...) Здесь падение исключено!», — ответил он.

К тому же он говорит, что не могло быть таких травм при падении об унитаз. «Чтобы появился оскольчатый перелом носа, нужно ударить человека об унитаз».

Также Бишимбаев спрашивал, могут ли следы от пальцев остаться при прощупывании пульса.

«Если человек во взволнованном состоянии ищет пульс?», — уточнил он.

Эксперт заявил, что подобные кровоподтеки с ссадинами появляются лишь от сильного сдавления шеи.

Ранее Бишимбаев рассказывал, что Нукенова ударилась лицом об унитаз и несколько раз упала, а он нанес ей пощечины и наносил удары ногами по ягодицам.

Напоминаем, что в ночь на 9 ноября 2023 года экс-министр нацэкономики Куандык Бишибаев избил свою гражданскую супругу Салтанат Нукенову в ресторане, принадлежащей его семье, после чего она умерла.