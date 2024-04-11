Суд отложил рассмотрение дела Кайрата Сатыбалды для оценки возвращаемых активов

Суд Астаны отложил рассмотрение дела Кайрата Сатыбалды для проведения оценки и аудита возвращаемых им активов по запросу гособвинителя. Адвокат подсудимого попросил снять арест на имущество для его «быстрого и качественного» возвращения.

«Уполномоченный орган обязан удостовериться в реальной стоимости передаваемого актива. Для этого необходимо проведение ряда оценок и экспертиз», - сказал прокурор Елдар Нурмаханов.

Также он напомнил, что, согласно закону о возврате незаконно приобретенных активов, требуется провести аудит, чтобы установить «сверхдоходы, полученные подсудимым в период владения активами».

«Только после выполнения вышеуказанных процедур возможна передача активов в доход государству. В этой связи прошу суд отложить дело и предоставить сторонам разумный срок для волнения указанных процедур и заключения процессуального соглашения», - попросил гособвинитель.

По его словам, в рамках процессуального соглашения обсуждается возвращение объектов элитной недвижимости, люксовых автомобилей, драгоценностей, денежных средств и коммерческой недвижимости как в Казахстане, так и за рубежом. Процедура возврата требует времени для проведения юридических и организационных мер в соответствии с законодательством этих стран.

Адвокат Кайрата Сатыбалды согласился с этим и попросил суд снять арест на имущество.

Суд принял решение предоставить время для всех процедур и возобновить процесс после предоставления процессуального соглашения.

Позже в Антикоре сообщили, что по делу Кайрата Сатыбалды планируется вернуть государству еще 50 млрд тенге.

В антикоррупционном ведомстве напомнили, что в ходе следствия Сатыбалды полностью признал свою вину и способствовал раскрытию имущества, добытого преступным путем. При этом на стадии досудебного расследования Антикоррупционная служба обеспечила возврат имущественных активов и денежных средств подсудимого и связанных с ним лиц на общую сумму более 732 млрд тенге. Это административные здания, эксклюзивные драгоценности, люксовые дома, квартиры и автомобили, акции и доли участия в компаниях, железнодорожные пути и денежные средства, в том числе из-за рубежа.

Вместе с тем расследование в отношении Кайрата Сатыбалды по факту уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет продолжается.

Новость обновлена в 14:16. Добавлена информация от Антикоррупционной службы.