Байжанов заявил, что Бишимбаев просил его сказать следствию, что они вместе вызвали скорую

В четверг, 11 апреля на суде над Куандыком Бишимбаевым, обвиняемым в убийстве и истязании Салтанат Нукеновой, продолжили исследование материалов уголовного дела, также прошел допрос подсудимого Бахытжана Байжанова, директора гастро-центра. Он обвиняется в «укрывательстве преступления» и в «недонесении о достоверно известном совершённом особо тяжком преступлении».

В начале заседания адвокаты Куандыка Бишимбаева попросил дать отвод судье Айжан Кульбаевой, но он был отклонен.

После этого начался допрос 33-летнего Бахытжана Байжанова. Он зачитал свои показания, попросил прощения у родных Салтанат, сказал, что не осознавал тяжесть состояния Нукеновой.

«Выражаю соболезнования родным Салтанат(…) Я искренне переживаю боль и скорбь, потому что я знал Салтанат с очень хорошей стороны. Я прощу прощения у всех, в первую очередь у родных, у друзей Салтанат, у моих родителей, своей супруги и детей. Я полностью осознаю ответственность, лежащую на моих плечах, мне очень жаль, что не мог понять в полной мере в тот роковой день. Мои действия и бездействия теперь видны в новом свете», - заявил Байжанов.

Он признался, что когда он по просьбе Бишимбаева возил телефон Салтанат по разным адресам, он не задумывался о том, зачем это нужно. Он отметил, что в этот момент, судя по заключению экспертизы, Нукенова была жива, и это означает, что в его действиях не было злого умысла. Бишимбаев попросил Байжанова удалить видео с камер наблюдения в ресторане, и Байжанов, не задавая лишних вопрросов, перепоручил это сотрудникам.

Когда Салтанат Нукенова не просыпалась, Байжанов хотел позвонить в скорую помощь, но экс-министр нацэкономики сказал, что ясновидящая сообщила ему, что девушка спит.

В своем вольном изложении Байжанов негативно отзывался о Бишимбаеве, говоря о его вспыльчивом и тяжелом характере. Кроме того, отвечая на вопрос потерпевшей стороны, он рассказал, что в течении года примерно пять-шесть раз видел следы крови. Байжанов уточнил, что сам не был свидетелем ссор подсудимого и убитой, но его вызывали на следующий день, чтобы убраться и починить мебель.

При этом он отметил, что никогда не видел, чтобы Нукенова устраивала скандал или нецензурно выражалась в сторону Бишимбаева, как тот постоянно утверждает в своих показаниях.

Ранее Байжанов также заявлял о давлении со стороны Куандыка Бишимбаева. Так, скорую помощь в итоге вызвал Байжанов, а после этого Бишимбаев заставил его сказать всем, что скорую они вызвали вместе: «Бишимбаев указывал мне, чтобы я сказал, что мы вместе позвонили в скорую. В противном случае, я “буду проклинать тебя, твоих детей, чтобы с тобой тоже такое случилось», - рассказал Байжанов об угрозах Куандыка Бишимбаева.

Следующее судебное заседание назначено на 15 апреля.