Представители ЛГБТ+ в Казахстане боятся обращаться в медучреждения из-за дискриминации – исследование

Представители ЛГБТ+ в Казахстане боятся обращаться в медицинские учреждения из-за дискриминации и стигматизации, говорится в исследовании Евразийской коалиции по здоровью, правам, гендерному и сексуальному многообразию (ЕКОМ) за 2023 год. Частыми видами преступления в отношении представителей ЛГБТ+ стали шантаж, угроза, побои и вымогательство.

В своем исследовании ЕКОМ задокументировала 83 случая нарушения прав представителей ЛГБТ+ в Казахстане в 2023 году. Главными жертвами нарушений стали геи, другие мужчины, практикующие секс с мужчинами, и трансгендерные женщины. Кроме угроз и побоев, частой формой нарушения является и аутинг (публичное разглашение о сексуальной ориентации или гендерной идентичности человека без его согласия).

Больше половины нарушений (54,2%) совершили частные лица, что, по информации организации, говорит о высоком уровне стигмы и дискриминации в обществе. Почти в 20% случаев нарушителями прав ЛГБТ-людей стали представители правоохранительных органов. В некоторых описанных в исследовании случаях представители полиции требовали взятку или бездействовали при нарушениях прав представителей ЛГБТ+.

Медицинские работники нарушили права ЛГБТ-людей в 14,5% зафиксированных случаях, включая раскрытие их положительного статуса ВИЧ посторонним. Это приводит к страху ЛГБТ-людей обращаться в медицинские учреждения за любыми формами медпомощи. В одном из задокументированных случаев сотрудники скорой помощи отказались везти трансгендерную девушку на госпитализацию из-за ее гендерной идентичности и ВИЧ-положительного статуса.

Также выявлены и случаи бытового насилия, в одном из которых отец, узнав об ориентации сына, избивал его и угрожал убийством, «если подтвердится, что он гей», а сестра шантажировала брата аутингом.

По словам координатора по правам человека в ЕКОМ Константина Баранова, зафиксированные случаи в исследовании лишь часть множества случаев нарушения прав представителей ЛГБТ+ в Казахстане.

«В уголовном законодательстве Казахстана совершение преступления на почве ненависти по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности не признается в качестве отягчающего обстоятельства, кроме того, закон не защищает ЛГБТ-людей от домашнего насилия. В стране существует законодательство о бытовом насилии, но оно не применяется в случаях насилия со стороны родственников на основании сексуальной ориентации и гендерной идентичности (СОГИ)», – цитирует его слова организация.

По итогам исследования ЕКОМ подготовила ряд рекомендаций для правительства Казахстана по защите прав и обеспечению безопасности представителей ЛГБТ+. В частности, организация рекомендует принять закон, прямо запрещающий формы дискриминации по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности, и создать эффективный механизм расследования такой дискриминации. Также предлагается добавить в перечень отягчающих обстоятельств в Уголовном кодексе преступления на почве ненависти в связи с сексуальной ориентацией и ВИЧ-статусом и привести процедуру юридического трансгендерного перехода в соответствие с международными стандартами, а также обучить правоохранительные органы и суды эффективно расследовать преступления на почве ненависти по признакам гомофобии и трансфобии.