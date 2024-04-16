В Грузии снова пытаются принять закон об иноагентах

Парламент Грузии рассматривает закон об иноагентах, который был повторно внесен на рассмотрение правящей партией «Грузинская мечта» спустя год после массовых протестов, сообщает Русская служба ВВС . Год назад власти отозвали документ. Накануне у парламента в Тбилиси снова собрались тысячи людей, которые выступили против принятия закона.

Законопроект обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве «иностранного агента». Власти страны утверждают, что это необходимо для обеспечения финансовой прозрачности получателей грантов. Однако оппозиция и независимые журналисты считают, что законопроект является попыткой подавить критические голоса в Грузии и сорвать шансы страны на вступление в ЕС. Также он копирует российский аналогичный закон.

Сообщается, что комитет по юридическим вопросам грузинского парламента одобрил законопроект в первом чтении. Но в ходе обсуждения между оппозиционным депутатом от партии «Граждане» Александром Элисашвили и секретарем «Грузинской мечты» Мамукой Мдинарадзе произошла драка, в которую включились другие депутаты.

Вместе с тем, по информации Би-би-си, на акциях протеста у парламента задержаны 14 человек, также сообщается, что пострадал один полицейский, ему потребовалась медицинская помощь.

Сегодня, 16 апреля, люди вновь собираются выйти к зданию парламента на протест.