Гематома была получена 3-4 недели назад, считают они
Гематома Нукеновой возникла в результате сосудистой патологии – московские специалисты
фото Верховного суда

Во вторник в суде по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева закончили озвучивать заключение московских специалистов из института имени Пирогова. До него казахстанскими специалистами было сделано две экспертизы, одну в суде представил судмедэксперт Тахир Халимназаров. Заключение московских специалистов опровергает доводы казахстанских, оно было сделано в марте, его оплатила сторона Бишимбаева.

В нем указано, что субдуральная гематома Нукеновой «могла быть обусловлена локальным патологическим состоянием кровеносных сосудов оболочек головного мозга», которое не было диагностировано и могло протекать бессимптомно, незаметно для окружающих, и какой-либо причинной связи с травмой, нанесенной Нукеновой Бишимбаевым нет.

Московские эксперты также считают, что часть повреждений могла быть получена Нукеновой из-за падения, в том числе с колен, с ударами об унитаз и раковину. В заключении сказано, что кровоподтеки задней поверхности предплечий и кистей рук, которые можно расценивать как признак самообороны, не являются ее «строго специфическими признаками».

Назкен Кусаинова, адвокат Бишимбаева, обращаясь у суду и присяжным сказала: «Я прихожу к следующему, что смерть наступила от сдавления головного мозга кровью, излившейся в полость черепа. Источником данного кровотечения явился разрыв имеющейся гематомы внутри черепа давностью три-четыре недели».

«Одну минуту, не поняла ваше высказывание, вы пришли к выводу? Или кто пришел к выводу?», – спросила у нее судья Кульбаева.

«Специалисты», – уточнила адвокат.

Прокурор Айжан Аймаганова обратила внимание суда на то, что установление причины смерти только по документации не допускается.

Суд удалился в совещательную комнату, чтобы рассмотреть ходатайство защиты о приобщении этого заключения к делу, и встречного ходатайства потерпевших о признании его недопустимым. Суд продолжится в среду, в 10:00.

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