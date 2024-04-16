Часть асфальта провалилась
Грязевая масса сошла в предгорном районе Алматы из-за незаконного строительства

После обильного дождя в Алматы по по улице Керей-Жанибек хандар сошла грязевая масса, при этом провалилась часть асфальта и засорились канализационные сети. Это произошло из-за самовольного среза склона и незаконного строительства, сообщил акимат города.

В акимате уточнили, что сейчас коммунальные службы уже организовали отвод и устранили последствия. Дорожное покрытие восстановят, когда погодные условия улучшатся.

При обследовании выявили, что сход грязевой массы произошел в результате среза горы и строительства объектов в микрорайоне «Музтау».

«Собственник, физлицо, самовольно срезал склон предгорной части и засыпал лог. Таким образом естественная течь воды была перекрыта, в результате чего во время обильных осадков образовалась трещина в искусственном грунте», – сообщили в ведомстве. При этом строительство и земляные работы собственник начал, не имея разрешительных документов на земельном участке с целевым назначением для ведения крестьянского хозяйства.

Сейчас строительно-монтажные работы на объекте приостановлены.

Управление градостроительного контроля инициирует внеплановую проверку в отношении собственника. По ее результатам будут приняты административные меры по статье о строительстве без проектной документации, прошедшей экспертизу, собственнику выдадут предписание на устранение допущенных нарушений путем приведения земельного участка в первоначальное состояние.

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