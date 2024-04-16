Промерзание почвы сохраняется в регионах, подверженным паводкам

Промерзание почвы сохраняется на большей части Костанайской, Акмолинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, а также в отдельных районах Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей, сообщает «Казгидромет».

При этом на севере и в центре Костанайской области глубина промерзания по прежнему значительная – от 75-84 до 140-150 сантиметров. В Костанайском и Наурузумском районах промерзание все еще составляет от 18-29 до 73 сантиметров. В районе Бейимбета Майлина, а также в Сарыкольском, Аулиекольском, Жетикаринском, Жангельдинском и Амангельдинском районах почва оттаяла.

В Северо-Казахстанской области промерзание неравномерно – глубина варьируется от 40 до 112 см. Оттаивание происходит медленно и составляет всего от 6-12 до 50-58 сантиметров.

Полное оттаивание почвы отмечается лишь в окрестности сел Булаево, Саумалколь, Тайынша, частично в Жумабаевском районе.

На прошлой неделе отмечалось оттаивание в городе Петропавловск, в селе Талшик, Явленка и на юге Есильского района.

В Акмолинской области – полное оттаивание почвы отмечается в Аршалынском, Ерейментауском, Егиндыкольском, Коргалжынском и в Сандыктауском, Зерендинском районах.

При этом промерзание сохраняется в Атбасарском, Есильском, Астараханском районах в среднем в слое от 30 до 75 сантиметров.

В районе Биржан сал, а также в Целиноградском, Шортандинском, Аккольском, Жаксынском, Бурабайском районах и в окрестности города Кокшетау глубина промерзания составляет 109-166 сантиметров, оттаивание – 30-56 сантиметров.

В Карагандинской области промерзание сохраняется лишь Осакаровском районе в слое почвы 44-150 сантиметров и Актогайском в слое 30-55 сантиметров.

В Павлодарской области – слой мерзлой почвы имеет толщину от 30-40 до 140 сантиметров, местами более 200 сантиметров. Нижняя граница мерзлой почвы отмечается на глубине от 61 до 150 см, на северо-востоке области достигает 275 сантиметров, оттаивание сверху происходит неравномерно от 20-22 сантиметров в Иртышском и Железинском районах, до 100-128 сантиметров в Павлодарском, Успенском, Актогайском районах.

Полное оттаивание отмечается в Ертисском районе, частичное – в Павлодарском, Актогайском, Шарбактинском районах Павлодарской области.

В Восточно-Казахстанской области и области Абай глубина промерзания сохраняется в Бескарагайском, Бородулихинском, Уланском, Катон-Карагайском районах, при этом нижняя граница промерзания составляет 72-100 сантиметров, оттаивания - 38-70 сантиметров. В Глубоковском и Алтайском районах – 32-43 сантиметра, оттаивание 2-12 сантиметров.

На остальной территории почва оттаяла полностью.

Промерзание почвы влияет на паводковую ситуацию: чем сильнее промерзает грунт, тем хуже впитывается влага.

Павлодарская и Акмолинская области готовятся ко второй волне паводков, в Северо-Казахстанской области паводковая ситуация оценивается как тяжелая, в Костанайской области пик подтоплений пришелся на начало апреля.