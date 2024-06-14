Выпускников академии правосудия будут обязывать работать судьями

Выпускников Академии правосудия при Верховном суде, обучающихся за счет республиканского бюджета, будут обязывать отрабатывать. Кроме того, в Казахстане пересмотрят размер пожизненных выплат для судей. Эти и другие нормы прописаны в проекте Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», который в пятницу в ходе совместного заседания палат парламента в первом чтении одобрили депутаты.

В ходе обсуждения законопроекта депутат мажилиса Абзал Куспан напомнил, что по действующему законодательству отбор кандидатов на вакантные должности судей осуществляется Высшим судебным советом на конкурсной основе. Законопроектом же вводятся исключения: если конкурс на должность суди в судах, расположенных в отдаленной местности, или суда, штатная численность которого составляет не более трех единиц, признается не состоявшимся, то Высший судебный совет наделяется правом рекомендовать судью на вакантную должность.

«На сколько целесообразно назначить магистранта в отдаленные или малосоставные суда без конкурса?» - поинтересовался он.

По словам председателя Высшего судебного совета Дениса Шиппа, не все выпускники академии правосудия, обучавшиеся за государственный счет, принимают участие в конкурсе на должность судьи. В частности, с момента создания академии судьями назначены только 214 из 284 выпускников, или 75%. В то же время по стране более 350 вакантных мест судей. В качестве примера он привел должность судьи в Тарбагатайском районном суде Восточно-Казахстанской области, которая остается вакантной на протяжении трех лет, и «желающих работать там нет».

Шипп также привел в пример Турцию, которая делится на пять округов, где первый округ – «это наиболее желаемый, престижные места», а пятый – «это, наоборот, отдаленные, наименее желаемые места».

«И выпускники академии распределяются в соответствии с теми баллами, которые у них есть. То есть те, которые получили высокую оценку, они распределяются в наиболее желанные места и наоборот. Мы полагаем, что если магистрант обучается за счет республиканского бюджета, то он перед этим бюджетом и какие-то обязательства тоже должен нести. В связи с чем просим поддержать данную поправку», - объяснил он.

Как отметил один из разработчиков законопроекта – председатель комитета сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам, депутат Нуржан Бекназаров, новые поправки также направлены на усиление прав и социальный гарантий судей «с точки зрения их независимости».

«Предусмотрены поправки, касающиеся размера выплаты пожизненного содержания судьям в отставке. Вместе с тем проект закона дополняется нормами, дающими гарантии возможности ознакомления судьи со всеми материалами до его направления в судебное жюри, а также полной защиты прав судьи посредством его личного участия в рассмотрении дисциплинарного дела либо его представителя», - подчеркнул Бекназаров.

Отметим, что в сравнительной таблице законопроекта по действующему законодательству максимальный размер ежемесячного пожизненного содержания судей в отставке не должен превышать 65% от должностного оклада по последней занимаемой должности судьи и 109 МРП. В рассматриваемом законопроекте депутаты оставили только формулировку «не должен превышать 65% от должностного оклада по последней занимаемой должности судьи».