Детский омбудсмен посоветовала противникам закона устроиться в кризисные центры и помочь жертвам насилия
Динара Закиева заявила, что в законе о семейно-бытовом насилии нет норм об изъятии детей
Динара Закиева

В понедельник уполномоченная по правам ребенка Динара Закиева отреагировала на петицию Союза родителей Казахстана против закона о семейно-бытовом насилии. Она заявила, что в принятом законе «нет ни одной нормы, которая говорила бы об изъятии детей».

«Основная мысль автора заключается в том, что данный закон якобы криминализирует воспитательный процесс, внедряет простой механизм изъятия детей и создает структуру, наделенную властью вмешиваться в личные дела граждан. Это абсолютная ложь!‎», — заявила она.

Закиева посоветовала противникам закона «прежде всего прочитать» его и помочь им в работе по уголовным делам о преступлениях в отношении детей. Она также порекомендовала им устроиться волонтерами в кризисные центры и помочь жертвам насилия восстановить документы, вылечиться и трудоустроиться.

«Хоть один раз увидеть ежедневные сводки, поговорить с детьми и послушать через что они прошли, и потом оценить, насколько важно было ужесточить наказание», — добавила детский омбудсмен.

16 июня на сайте онлайн-петиций появилась петиция Союза родителей Казахстана, которая требует отклонить закон о семейно-бытовом насилии и «заблокировать их», а также провести расследование деятельности «их лоббистов» на предмет коррупции. Авторка петиции Алена Г. считает, что эти законы «внедряют простой механизм отбирания детей из родных семей за шлепок родителя».

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