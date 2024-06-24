О многочисленном искажении данных в сельском хозяйстве заявил министр

Министр сельского хозяйства Аскарбек Сапаров в понедельник в мажилисе заявил о многочисленном искажении статистических данных в сферах животноводства и растениеводства. По его словам, по итогам уточнения данных специальная комиссия уже списала 2 млн голос скота и 3 млн тонн молока.

По словам Сапарова, в сельском хозяйстве есть ряд проблем, совокупность которых усложняет развитие переработки. И первая - недостаточность и дороговизна сырья.

«Согласно статистике, сырья в животноводстве достаточно, но мы понимаем, что данные не соответствуют реальному положению дел. К примеру, ежегодно по данным официальной статистики производится порядка 6,5 млн тонн молока, при этом на 180 предприятиях перерабатывается всего 2,1 млн тонн. Парадокс: как при наличии такого объема молока, имеется нехватка сырья для переработки? Данный факт объясняется наличием многолетней практики искажения статических данных, как в животноводстве, так и в растениеводстве», - заявил глава Минсельхоза.

В этой связи в правительстве создана специальная рабочая группа по актуализации статистических данных, которая уже поставила на списание 2 млн голов скота и 3 млн тонн молока. Аналогичная работа ведется и в растениеводстве.

Кроме того, министр назвал проблемой высокую долю импорта. Также, по его словам, сдерживающим фактором развития отрасли переработки является отсутствие льготного финансирования, как на основные, так и на оборотные средства, высокая доля «морально и физически устаревшего оборудования на отечественных перерабатывающих предприятиях, отсутствие высокотехнологичных производств» и низкое качество сырья в переработке шкур.

Для решения этих проблем, напомнил Сапаров, разработан комплексный план развития перерабатывающей отрасли до 2028 года, который предусматривает новые меры поддержки переработки, открытие новых рынков сбыта, а также применение защитных мер для поддержки казахстанских переработчиков.