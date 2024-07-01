Борт Минобороны отправлен в Кыргызстан за телами погибших казахстанцев

Спасатели МЧС транспортируют тела погибших детей и эвакуируют других наших граждан
Накануне поздно вечером спасатели МЧС Казахстана на воздушном судне министерства обороны прибыли в город Ош Кыргызской Республики для эвакуации наших граждан и транспортировки тел погибших на родину, сообщила пресс-служба МЧС.
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