Спасатели МЧС транспортируют тела погибших детей и эвакуируют других наших граждан
Борт Минобороны отправлен в Кыргызстан за телами погибших казахстанцев
ФОТО МЧС КЫРГЫЗСТАНА

Накануне поздно вечером спасатели МЧС Казахстана на воздушном судне министерства обороны прибыли в город Ош Кыргызской Республики для эвакуации наших граждан и транспортировки тел погибших на родину, сообщила пресс-служба МЧС.

Уточняется, что на борту самолета находились спасатели РОСО, врачи Центра медицины катастроф и психологи МЧС РК.

«Кроме того, бортом доставлена гуманитарная помощь в виде продуктов питания общим весом 2,7 тонны для пострадавших от селевых потоков жителей Кыргызстана», - добавили в министерстве.

Накануне для координации поисково-спасательных работ в зону ЧС Ноокатского района Ошской области был направлен начальник ДЧС Жамбылской области Арман Токанов. Ранее в ситуационном центре МЧС Казахстана был создан оперативный штаб, специалисты которого находятся на постоянной связи с МЧС Кыргызстана и казахстанским посольством. В Усть-Каменогорске работает оперативный штаб, на базе которого совместно с акиматом родственникам погибших детей оказывают психологическую помощь.

Напомним, в ходе схода селя в Ноокатском районе на юге Кыргызстана погибли четверо несовершеннолетних граждан Казахстана. Всего в результате схода селя погибли девятьчеловек, сотни людей были эвакуированы, оказавшись отрезанными в горах из-за разрушенных дорог и мостов.

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