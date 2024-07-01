Украина допускает возможность мирных переговоров с Россией через посредников

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Philadelphia Inquirer допустил возможность мирных переговоров с президентом России Владимиром Путиным через международных посредников, пишет издание DW . Ранее Зеленский неоднократно говорил о невозможности подобных переговоров.

В беседе с журналистами издания 30 июня президент Украины отметил, что мирные переговоры с Россией можно было бы осуществить по принципу, применявшемуся при согласовании сделки по созданию черноморского зернового коридора. Зеленский напомнил, что тогда «Украина договаривалась не с Россией, а с ООН и Турцией».

«Они, в свою очередь, взяли на себя ответственность договариваться с нами, а затем подписывать соответствующее соглашение с РФ. Так оно и сработало: два зеркальных соглашения, между которыми ООН и Турция», - пояснил украинский лидер.

Он считает, что такую схему можно было бы использовать при переговорах, касающихся вопросов «территориальной целостности, энергетики и свободы судоходства». А посредниками могли бы выступить страны с разных континентов, в частности европейские страны, США и даже страны Азии, Африки и Латинская Америка.

«Когда есть представители, которые готовят решение того или иного кризиса, а потом этот документ, если он удовлетворяет Украину, он должен разбираться с представителями Российской Федерации. Пока что у нас есть только такая модель», - отметил Зеленский.

Ранее Владимир Путин назвал условия для прекращения боевых действий в Украине – это полный вывод украинских войск с оккупированных Россией Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины, официальное заявление Киева об отказе от планов по вступлению Украины в НАТО и признание аннексированных в 2014 году Крыма и Севастополя, а также Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей субъектами РФ и снятие западных санкций.