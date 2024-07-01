В Казахстане законодательно отменена плата за посещение нацпарков

Главой государства подписан закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)». Эти поправки отменяют оплату за посещение особо охраняемых территорий.

Как ранее сообщал сенатор Бекболат Орынбеков, исключается компетенция маслихатов утверждать ставки платы за использование особо охраняемых природных территорий и плата за использование особо охраняемых природных территорий из поступлений в республиканский, областной бюджет и в бюджеты города республиканского значения, столицы.

Законом также определена компетенция госорганов, в ведении которых находятся особо охраняемые природные территории, по разработке проектов естественно-научных и технико-экономических обоснований по созданию и расширению находящихся в их ведении особо охраняемых природных территорий. Также они наделяются компетенцией утверждать тарифы за услуги, предоставляемые природоохранными учреждениями.

Кроме того, освобождаются от уплаты НДС дистрибьюторы, реализующие бытовые приборы, а также их комплектующие, чтобы привлекать крупные мировые бренды бытовой техники для производства в Казахстане и снижению стоимости бытовой техники, произведенной в нашей стране.