В Казахстане законодательно отменена плата за посещение нацпарков

Президент подписал поправки в Налоговый кодекс
Главой государства подписан закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)». Эти поправки отменяют оплату за посещение особо охраняемых территорий.
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