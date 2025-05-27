ChatGPT в Казахстане будет платить НДС

Комитет государственных доходов министерства финансов сообщил, что в рамках совершенствования взаимодействия с глобальными цифровыми платформами с мая произведена условная регистрация компании OpenAI, L.L.C. ведущей американской организации в сфере искусственного интеллекта, широко известной как разработчик интеллектуальной системы ChatGPT.

«Теперь за оказание услуг физическим лицам на территории Казахстана чат бот будет производить уплату НДС в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан», - сообщили в комитете.

Напомним, с 2022 года в Казахстане применяется налог на цифровые услуги – так называемый налог на Google. Эта мера направлена на справедливое налогообложение транснациональных IT-компаний, работающих на казахстанском рынке.