ChatGPT в Казахстане будет платить НДС

С 2022 года в стране применяется налог на цифровые услуги
Комитет государственных доходов министерства финансов сообщил, что в рамках совершенствования взаимодействия с глобальными цифровыми платформами с мая произведена условная регистрация компании OpenAI, L.L.C. ведущей американской организации в сфере искусственного интеллекта, широко известной как разработчик интеллектуальной системы ChatGPT.
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