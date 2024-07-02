Политолог Димаш Альжанов сообщил о попытке нападения на него

Альжанов рассказал Власти, что ночью смотрел футбол, а затем вышел в магазин, чтобы купить сигареты, на обратном пути в пустом дворе он увидел двоих мужчин, один из которых пытался обойти его сзади, а другой – спереди, они повторяли Альжанову: «Это же ты, ты?»

«Это какого-то рода провокация, поэтому я не вступал с ними ни в какого рода перепалку, я попытался убежать от них подальше. Машину они поставили, заблокировав шлагбаум и выезд из двора. Я вышел на проспект Достык, который примерно в 20 метрах от меня, и связался со своим адвокатом, а потом с полицией».

В полиции приняли заявление политолога. Сегодня к нему направили участкового, Альжанов отметил, что тот «не спешит как-то содействовать раскрытию этого дела».

«Люди были крайне агрессивно настроены, т. е. это не были какие-то простые прохожие. Когда они подъехали во двор, там никого, кроме меня, не было, они не живут здесь, их никто не знает. Поэтому полагать, что они как-то случайно на меня наткнулись, не приходится. Полагаю, что это некая форма устрашения, которая связана с моей общественно-политической деятельностью. Иных связей я пока не нахожу, это мое предположение. Периодически я замечал слежку за собой, но так, чтобы интенсивно - нет, конечно», - говорит Альжанов.

Он выложил в своих соцсетях два видео, на первом двое мужчин заходят во двор, на втором – выбегают из него.

«Это срезанные два видео. На первом видео они входят, потом есть примерно пятиминутный промежуток, где я выбегаю. Потом они остаются на 2-3 минуты, а затем резко убегают после того, как я, видимо, начал звонить в полицию и своим друзьям».

На видео не видно ни номера машины, ни лиц мужчин.

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