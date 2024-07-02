Полиция приняла его заявление
Политолог Димаш Альжанов сообщил о попытке нападения на него
Фотография Данияра Мусирова

В ночь на вторник в Алматы неизвестные пытались напасть на казахстанского политолога Димаша Альжанова во дворе его дома в микрорайоне «Самал». Политолог считает, что это связано с его общественно-политической деятельностью и подал заявление в полицию.

Альжанов рассказал Власти, что ночью смотрел футбол, а затем вышел в магазин, чтобы купить сигареты, на обратном пути в пустом дворе он увидел двоих мужчин, один из которых пытался обойти его сзади, а другой – спереди, они повторяли Альжанову: «Это же ты, ты?»
«Это какого-то рода провокация, поэтому я не вступал с ними ни в какого рода перепалку, я попытался убежать от них подальше. Машину они поставили, заблокировав шлагбаум и выезд из двора. Я вышел на проспект Достык, который примерно в 20 метрах от меня, и связался со своим адвокатом, а потом с полицией».
В полиции приняли заявление политолога. Сегодня к нему направили участкового, Альжанов отметил, что тот «не спешит как-то содействовать раскрытию этого дела».
«Люди были крайне агрессивно настроены, т. е. это не были какие-то простые прохожие. Когда они подъехали во двор, там никого, кроме меня, не было, они не живут здесь, их никто не знает. Поэтому полагать, что они как-то случайно на меня наткнулись, не приходится. Полагаю, что это некая форма устрашения, которая связана с моей общественно-политической деятельностью. Иных связей я пока не нахожу, это мое предположение. Периодически я замечал слежку за собой, но так, чтобы интенсивно - нет, конечно», - говорит Альжанов.
Он выложил в своих соцсетях два видео, на первом двое мужчин заходят во двор, на втором – выбегают из него.
«Это срезанные два видео. На первом видео они входят, потом есть примерно пятиминутный промежуток, где я выбегаю. Потом они остаются на 2-3 минуты, а затем резко убегают после того, как я, видимо, начал звонить в полицию и своим друзьям».
На видео не видно ни номера машины, ни лиц мужчин.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Снимать досрочно пенсионные накопления только при получении аннуитета предлагают эксперты
Новости
Жители микрорайона 10а в Алматы выступают против застройки между домами
Новости
Участок Малого Талдыколя, расположенный в водоохранных зонах и полосах, продолжают закапывать и заливать отходами
Новости
Жители Астаны и Алматы могут совершать сделки купли-продажи недвижимости онлайн
Новости
Блок-посты вокруг столицы установили из-за саммита ШОС - МВД
Новости
Хэдлайнером фестиваля Comic Con Astana станет датский актер Мадс Миккельсен