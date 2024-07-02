Проектная мощность составит 1500 тонн бытового мусора в день
Китайская компания инвестирует в строительство мусоросжигающего завода в Астане
Фото Петра Троценко

Китайская компания Shenzhen Energy Environment планирует инвестировать в строительство мусоросжигающего завода для выработки электроэнергии в Астане, сообщил в кулуарах заседания казахстанско-китайского делового совета вице-президент компании Shenzhen Energy и председатель совета директоров компании Shenzhen Energy Environment Ли Чжуогэ.

«В данный момент мы ведем переговоры и расчеты, сколько нам потребуется инвестиций для реализации этого проекта. В день мы будем сжигать 1500 тонн бытового мусора для выработки электроэнергии», – сообщил Ли Чжуогэ.

«Сегодня мы хотим подписать четырёхстороннее соглашение с акиматом Астаны, компанией ShenzhenEnergy Environment, компанией «Базис» и китайской компанией China State Construction Corporation», – добавил он.

Ли Чжуогэ также уточнил, компания Shenzhen Energy Environment является дочерней компанией ShenzhenEnergy, которая в свою очередь является государственной компанией и принадлежит муниципалитету города Шеньчжень.

«Наша деятельность включает чистую энергию, зеленые технологии, выработку электроэнергии и цифровые технологии. Shenzhen Energy Environment будет строить завод с применением самых современных технологий, потому что наша компания имеет такого рода проекты по всему миру и мы используем самые строгие стандарты по экологичности», – добавил он.

Бейімбет Молдағали
Бейімбет Молдағали
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