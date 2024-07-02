Китайская компания инвестирует в строительство мусоросжигающего завода в Астане

Проектная мощность составит 1500 тонн бытового мусора в день
Китайская компания Shenzhen Energy Environment планирует инвестировать в строительство мусоросжигающего завода для выработки электроэнергии в Астане, сообщил в кулуарах заседания казахстанско-китайского делового совета вице-президент компании Shenzhen Energy и председатель совета директоров компании Shenzhen Energy Environment Ли Чжуогэ.
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