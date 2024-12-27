​Прокуратура возбудила уголовные дела за вред экологии от действия незаконной свалки в Иргелинском сельском округе

Природоохранная прокуратура Алматинской области возбудила уголовные дела в отношении пользователей земельных участков в Иргелинском сельском округе Карасайского района за причинение вреда экологии деятельностью незаконной свалки, сообщили «Власти» в акимате Иргелинского сельского округа.

В начале сентября «Власть» рассказывала о жителях поселка Коксай в Иргелинском сельском округе Алматинской области, которые много лет борются с несанкционированной свалкой, примыкающей к их домам. Из-за бытовых и промышленных отходов, попадающих туда с разных частей Алматы, они не могут избавиться от зловонного запаха и довольно часто сталкиваются с пожарами.

Местные и республиканские власти, по словам жителей, постоянно бездействуют. Они признают работу свалки незаконной, но отказываются предпринять какие-либо действия для ее ликвидации. Владельцу участка земли, где находится мусорный полигон, назначались лишь небольшие денежные штрафы, которые никак не решали проблему антисанитарии, плохого запаха и регулярных пожаров.

В ответ на новый запрос «Власти» в акимате Иргелинского сельского округа ответили, что 7 земельных участков, используемых под свалку, изначально имели целевое назначение «для ведения крестьянского хозяйства». Местные власти предписали их собственникам засыпать территории строительными отходами и грунтом, а также возобновить планы строительства завода по изготовлению пеноблоков.

«На сегодняшний день природоохранной прокуратурой Алматинской области возбуждены уголовные дела в отношении землепользователей по причинению вреда экологии», — сообщили в акимате Иргелинского сельского округа.

Кроме того, в акимате Алматинской области «Власти» рассказали о выезде комиссии на место несанкционированного мусорного полигона 23 сентября этого года.

В составе комиссии, помимо профильных специалистов и представителей правоохранительных органов, также были заместитель акима Карасайского района Адис Сейдакматов, заместитель акима Иргелинского сельского округа Ескендир Егеубек и заместитель департамента экологии Алматинской области Бахытжан Молдахметов.

В акимате области уточнили, что мусорный полигон охватывает 12 земельных участков. По итогам проверки акимату Иргелинского сельского округа поручили определить собственников участков и привлечь их к административной ответственности.

Кроме того, акимат Иргелинского сельского округа направил письмо в Департамент по управлению земельными ресурсами для проверки законности предоставления земельных участков и их использования в соответствии с целевым назначением.

«В случае выявления использования земельных участков не по назначению, в соответствии с законодательством могут быть предприняты меры для возвращения их в государственную собственность», — говорится в ответе акимата Алматинской области.

В администрации области также добавили, что ответственные за исполнение этих поручений органы еще не предоставили официальные ответы. Сбор информации о деятельности свалки продолжается

Несмотря на принимаемые меры жители поселка Коксай рассказали «Власти» об участившихся пожарах, а также переходе свалки на ночное время работы.

«Жители раз в месяц ходят разбираться с владельцами свалки по поводу мусора, который их работники разбрасывают по дороге в поселок. Вероятно, в отместку нам работники свалки стали чаще устраивать пожары», — рассказал один из них.

Жители поселка также продолжают ходить в акимат Иргелинского сельского округа, чтобы найти выход из ситуации, но это не дает каких-либо результатов. Работники свалки, в свою очередь, к началу светового дня стараются засыпать следы пожаров отходами, чтобы их было невозможно увидеть. Но ночью вновь разводят огонь.