В Казахстане построят 5 мусороперерабатывающих заводов и 8 мусоросортировочных комплексов

В Казахстане планируется построить 5 мусороперерабатывающих заводов и 8 мусоросортировочных комплексов, сообщил в понедельник во время брифинга председатель правления АО «Жасыл даму» Сарсенбай Ержан. Кроме того, министр экологии Ерлан Нысанбаев сообщил о старте приема заявок на участие в программе EcoQolday для предпринимателей, занимающихся сбором, переработкой, транспортировкой и утилизацией отходов упаковки.

Председатель правления АО «Жасыл даму» Ержан Сарсенбай, говоря о мусороперерабатывающих заводах и сортировочных комплексах, отметил, что сейчас созданы два портфеля проектов «Жасыл Даму» на сумму 273 млрд тенге, из них в 9 регионах разработано 13 проектов на сумму более 96 млрд тенге.

«Это 8 мусоросортировочных комплексов общей годовой мощностью 1,2 млн тонн, 5 мусороперерабатывающих заводов мощностью 555 тысяч тонн в год. Это будет по два проекта в городах Астана и Шымкент, Атырауской, Костанайской областях, по одному проекту в Павлодарской, Алматинской, Акмолинской, Кызылординской и Актюбинской областях», – сообщил Сарсенбай.

6 из 8 проектов по строительству мусоросортировочных комплексов на сумму 176 млрд тенге в 6 регионах сейчас на начальной стадии рассмотрения, это по одному проекту в городах Алматы и Астана, а также в Алматинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской и Улытауской областях.

Министр экологии Ерлан Нысанбаев сообщил, что с сегодняшнего дня стартует прием заявок на участие в программе EcoQolday. Он напомнил, что после смены юридического статуса оператора РОП министерство вело законодательную работу для организации работы и перезапуска некоторых мер.

С понедельника разработанные правила вступают в силу. Заявки на регистрацию в автоматизированной информационной системе Оператора РОП могут быть поданы как действующими предпринимателями, так и желающими начать свой бизнес в направлении сбора, транспортировки и переработки отходов.

Министр отметил, что в этом году на субсидирование заложено 7,6 млрд тенге. Общий размер выделяемых средств на проекты составляет порядка 200 млрд. тенге на 3 года.

Кроме этого, разработан механизм льготного финансирования для приобретения мусоровозов, сортированных линий и перерабатывающих мощностей со ставкой вознаграждения 3%. Займа можно заключить на срок от 3 до 15 лет через АО «Фонд развития промышленности» за счет средств утилизационного платежа.

Министр также прокомментировал вопрос строительства шести мусоросжигательных заводов – инициативы, вызвавшей сомнения у общественников и экологов из-за дороговизны и потенциальной опасности для экологии.

«По 6 проектам по сжиганию мусора и выработки электроэнергии мы на сегодняшний день информацией не владеем, потому что этими проектами занималось минэнерго, – сказал Ерлан Нысанбаев. – Там вопрос больше было связано с выработки электроэнергии. В целом хочу сказать, это технология жизнеспособна».

В АО «Жасыл Даму» также добавили, что рассматривают любые проекты, включая мусоросжигающие, и не навязывают предпринимателям какие-либо технологии.