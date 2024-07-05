Силовики Кыргызстана заявили об очередной предотвращенной попытке насильственного захвата власти

Силовики Кыргызстана в очередной раз заявили, что пресекли деятельность деструктивной группы, планировавшей насильственный захват власти, сообщает Kaktus.Мedia со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности.

По данным ГКНБ, группа «вынашивала планы по осуществлению насильственного захвата власти и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране путем организации массовых беспорядков, сопряженных с гибелью граждан». Сообщается, что в группировку входили лица, поддерживающие идеологию криминалитета и фанатично исповедующие религиозную идеологию.

Всего задержаны пятеро подозреваемых. В ходе обысков по месту жительства и в их автомобилях найдены компоненты для самодельных взрывных устройств, огнестрельное оружие, боеприпасы, рации, бронежилеты, форменное обмундирование сотрудников правоохранительных органов, дроны, экстремистская литература и др.

В марте этого года в государственном комитете национальной безопасности Кыргызстана сообщали, что в Бишкеке задержаны пятеро членов транснациональной ОПГ, которые подозреваются в планировании покушения на руководство страны. Задержанные прибыли из Азербайджана. В ГКНБ утверждают, что они имеют связь с экс-замглавы таможни Райымбеком Матраимовым, который находился на тот момент в Баку. Позже его экстрадировали в Кыргызстан.

Райымбек Матраимов, занимавший с 2015 по 2017 год должность замглавы государственной таможенной службы, после смены власти в октябре 2020 года был обвинен в коррупции. Общий ущерб только по одному уголовному делу составил 2 млрд сомов. Матраимов признал свою вину. Первомайский районный суд Бишкека приговорил его к штрафу в 260 тыс. сомов. А 26 января 2024 года Матраимова объявили в розыск. Сообщалось, что осенью он мог выехать из Кыргызстана в Турцию, а затем в Дубай.