Сформирован новый кабинет министров Великобритании

Анджела Рэйнер, которая с 2020 года занимала пост заместителя лидера Лейбористской партии, стала заместителем премьер-министра и получила портфель государственного секретаря по делам равенства, жилищного строительства и сообществ.

Первой женщиной-канцлером казначейства Великобритании стала Рейчел Ривз. А канцлером герцогства Ланкастер назначен Пэт Макфадден – он является самым высокопоставленным министром кабинета после премьер-министра.

Большинство назначенцев сохранили те же посты, которые занимали в теневом кабинете Стармера.

Из новых назначений должность министра предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии получил Эд Милибанд, брат бывшего министра иностранных дел Великобритании Дэвида Милибанда.

Лиз Кендалл возглавила министерство труда и пенсий. В теневом кабинете Стармера она работала младшим министром здравоохранения без права участия в заседаниях кабинета.

Отмечается, что пока ни один из новых членов кабинета министров не представил своей программы на ближайшее время. Вместе с тем согласно манифесту, выпущенному Лейбористской партией в ходе их предвыборной кампании, в приоритете нового правительства обеспечение экономической стабильности с помощью четких правил в отношении налогов и бюджетных расходов, включая отказ от повышения существующего подоходного налога, стоимости национального страхования или НДС; повышение оплаты труда медработников в выходные дни и вечерние часы; создание особой службы пограничной безопасности в рамках борьбы с терроризмом, контрабандой и торговлей людьми; создание новой общественной компании по производству экологически чистой энергии; борьба с хулиганством и преступностью; увеличение штата учителей в школах Англии; обеспечение бесплатными завтраками каждой начальной школы.

В своем обращении к британцам Кир Стармер отметил, что в британском обществе накопилась изрядная усталость от политических дрязг, но пообещал отстаивать интересы граждан. Признав, что процесс изменений может занять некоторое время, Стармер пообещал произвести «перезагрузку» британской экономики, выстроив ее заново «по кирпичику».

Теперь уже бывший премьер-министр Риши Сунак признал разгромное поражение консерваторов, назвав результаты голосования отрезвляющим вердиктом избирателей. Он взял на себя ответственность за провал консерваторов, объявил о роспуске кабинета и подал прошение об отставке. Судя по последним данным, лейбористы получат в 650-местной Палате представителей 412 мандатов — против имевшихся у них в предыдущем составе 210. Полдюжины высокопоставленных тори, ранее входивших в состав правительства, даже не смогли переизбраться на новый срок.