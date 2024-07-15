В Туркестанской области должностные лица райотдела образования подозреваются в хищении миллиардов тенге

В Туркестанской области пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся коррупцией в сфере образования, сообщила пресс-служба антикоррупционной службы. Проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц отдела образования Шардаринского района по факту создания организованной преступной группы и участия в ней в целях хищения бюджетных средств.

«Устойчивая преступная группа, состоящая из 12 участников, подозревается в хищении бюджетных средств на системной основе в период с 2020 по 2023 годы путем перечисления заработной платы физическим лицам, фактически не работавшим в сфере образования, а также на свои личные счета», - сообщили в антикоре.

В результате государству причинен ущерб в размере 3,7 млрд тенге. Досудебное расследование продолжается.

Также в ведомстве напомнили, что завершено расследование в отношении должностных лиц отдела образования Талдыкоргана по аналогичному коррупционному преступлению. По данным антикора, группа из 13 человек в период с января 2020 года по март 2023 года и совершала хищения бюджетных средств путем перечисления заработной платы физическим лицам, фактически не работавшим в сфере образования, а также на свои личные счета. В результате государству причинен ущерб в размере 4,3 млрд тенге. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

В целом, сообщили в антикоре, в этом году из общего числа зарегистрировано уголовных правонарушений выявлено 49 фактов системной коррупции, изобличено 212 лиц.