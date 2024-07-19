Министр информации Балаева ответила журналистам на критику новых правил аккредитации

Министр культуры и информации Аида Балаева на своей странице Facebook ответила журналистам на критику новых правил аккредитации, проект которых был опубликован на обсуждение накануне. По ее словам, журналисты смогут получать аккредитацию от нескольких СМИ, но будут обязаны соблюдать тематику мероприятия. Она также снова пообещала обеспечивать доступ к информации и повышать статус журналистов.

Балаева в своем посте сообщила, что правила аккредитации журналистов «претерпели не так много изменений» и многие положения сохранены. Что касается пункта 10 правил аккредитации журналистов, вызвавший критику у медиасообщества, Балаева заявила, что журналистам «никто не запрещает подать заявку сразу от нескольких СМИ, в которых будет распространяться информация».

«Данное требование не будет распространяться на выражение личного мнения и позиции журналистов по поводу того или иного мероприятия/события на личных аккаунтах в социальных сетях», – добавила она.

Балаева также объяснила третье правило 10 пункта, обязывающее журналистов соблюдать регламент мероприятия, международным опытом. Она заявила, что «соблюдение участниками мероприятия тематики, временного регламента, а также общественного порядка обеспечивается ведущим, то есть модератором мероприятия».

«Международный опыт США и Евросоюза и международных организаций показывает, что в случае нарушения установленных правил, а также норм закона, журналист лишается доступа к мероприятиям и имеющейся аккредитации. Так, например, в Правилах, регулирующих деятельность СМИ в Европейском Парламенте, строго отведены специальные места, в которых разрешается проводить съемку», - написала она.

При этом регламент мероприятий самостоятельно будут утверждать государственные органы и организации, а Мининформации будет «направлять соответствующие рекомендации для разработки вышеупомянутых регламентов в части соблюдения принципов доступа к информации и особого статуса журналистов».

Балаева также добавила, что соблюдение пропускного и внутробъектного режимов особо важных гособъектов является неотъемлемой частью соблюдения законодательства и безопасности.

«Хочу еще раз подчеркнуть важность обеспечения доступа к информации и повышения статуса журналистов – данные вопросы всегда находятся в основном приоритете деятельности министерства», – резюмировала она.

В типовых правила аккредитация журналистов, которые Мининформ намерен принять после обсуждения, говорится, что СМИ для аккредитации своих журналистов должны предоставить в госорган соответствующее заявление по форме, с приложением копии документа, удостоверяющего личность аккредитуемых журналистов и их согласия на использование персональных данных. Причем, как гласит пункт 10, аккредитованный журналист обязан публиковать информацию, полученную от аккредитовавших его государственных органов и организаций, только в средствах массовой информации, от лица которого он аккредитован, а также соблюдать регламент мероприятия и пропускной и внутриобъектовый режимы особо важных государственных объектов и стратегических объектов.

Основаниями для отказа в аккредитации являются наличие вступившего в законную силу решения суда о приостановлении либо прекращении распространения продукции средства массовой информации, либо выпуска средства массовой информации, а также непредоставление выше названных документов или отсутствие в реестре поставленных на учет средств массовой информации.

Вместе с тем журналиста могут лишить аккредитации в случае, если есть вступившее в законную силу решение суда о признании не соответствующих действительности сведений, порочащих деловую репутацию аккредитующей организации, распространяемых журналистом, или в случае нарушении журналистом двух и более раз условий, установленных пунктом 10. Именно это вызвало у журналистов наибольшую критику.