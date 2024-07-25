Для вакцинации от ВПЧ в Казахстане будет применяться американская вакцина – Минздрав

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения сообщил, что вакцинация девочек в Казахстане от вируса папилломы человека будет проводиться американской вакциной.

«Для вакцинации против ВПЧ будет применяться 4-валентная вакцина “Гардасил”, производства компании “Мерк Шарп и Доум” (США), которая сертифицирована Всемирной организацией здравоохранения и доказала свою эффективность и безопасность», - сообщили в ведомстве.

Вакцинация девочек в возрасте 11 лет планируется в сентябре.

При этом в комитете подчеркнули, что информация о том, что вакцинация от ВПЧ приводит к бесплодию, не соответствует действительности.

«Учитывая бремя заболеваемости и эффективность вакцинации от ВПЧ 135 стран включили данную вакцину в свои национальные программы иммунизации, включая Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан», - отметили в ведомстве.

В январе в Минздраве, отвечая на запрос «Власти», сообщали, что внедрение вакцинации против ВПЧ запланировано во второй половине 2024 года. Для этого разработаны поправки в перечень заболеваний, против которых проводятся обязательные профилактические прививки в рамках гарантированного объема медицинской помощи. Тогда Минздрав еще не определился, какую вакцину будет закупать.

В мае правительство выделило из своего резерва на закуп более 350 тыс. доз вакцины свыше 9,7 млрд тенге.

По рекомендации ВОЗ и решением Национальной консультативной комиссии по иммунизации в Казахстане для вакцинации против ВПЧ будет применяться четырехвалентная вакцина, которая защищает от четырех типов ВПЧ – 6, 11, 16, 18. Всего Минздрав планирует охватить вакцинацией 170 тыс. девочек.