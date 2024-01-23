Проект постановления о включении вакцинации против ВПЧ в календарь прививок рассматривают в правительстве – Минздрав

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения Казахстана в ответе на официальный запрос «Власти» сообщил, что проект постановления о включении вакцинации против вируса папилломы человека сейчас находится на рассмотрении правительства.

В соответствии с концепцией развития здравоохранения до 2026 года в рамках «Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2023-2025 годы» внедрение вакцинации против ВПЧ запланировано во второй половине 2024 года. Для этого разработаны поправки в перечень заболеваний, против которых проводятся обязательные профилактические прививки в рамках гарантированного объема медицинской помощи.

«На сегодняшний день проект постановления находится на рассмотрении аппарата правительства. Внедрение вакцинации против ВПЧ планируется ориентировочно во второй половине 2024 года и зависит от доступности вакцины против ВПЧ на мировом уровне», - сообщили в Минздраве.

По рекомендации ВОЗ и решением Национальной консультативной комиссии по иммунизации в Казахстане для вакцинации против ВПЧ будет применяться четырехвалентная вакцина, которая защищает от четырех типов ВПЧ – 6, 11, 16, 18.

«В настоящее время проведен расчет потребности в вакцине против ВПЧ для вакцинации девочек 11 лет. Закуп вакцины предполагается после включения данного вида вакцинации в действующие нормативные правовые акты», - проинформировали в Минздраве.

На прошлой неделе вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова говорила, что Казахстан планирует закупить 350 тыс. доз вакцины против вируса папилломы человека, но пока не определился, какой именно.

Ранее, отвечая запрос «Власти», в министерстве здравоохранения сообщали, что старт вакцинации против вируса папилломы человека планируется ориентировочно в третьем квартале 2024 года, одновременно во всех регионах страны. Она коснется девочек в возрасте 11 лет и будет проводиться после получения согласия родителей на вакцинацию детей.

Прививка от ВПЧ призвана защитить от рака шейки матки, который занимает четвертое место среди онкологических заболеваний в Казахстане. Минздрав планирует охватить вакцинацией 170 тыс. девочек.