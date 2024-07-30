В Шымкенте вернули в собственность государства Ледовый дворец

«Установлено, что в 2017 году была проведена приватизация 67,09% доли ТОО “Дворец спорта” города Шымкент, при стоимости в 1 млрд тенге, оно было продано в восемь раз меньше рыночной стоимости», - сообщили в прокуратуре.

Кроме того, организация, выкупившая Дворец спорта, была незаконно допущена к процедуре приватизации и не подлежала регистрации в качестве участника торгов, поскольку, согласно уставным документам, не имела права заниматься услугами в сфере спорта.

В целом, как подчеркнули в прокуратуре, при приватизации объекта были нарушены нормы закона «О государственном имуществе», обязывающие управлять госимуществом в соответствии с принципом эффективного использования объекта на благо общества. В результате за пять лет на аренду помещений Дворца спорта государство потратило более 1 млрд тенге. При этом Дворец спорта являлся единственным местом в южных регионах для тренировок по зимним видам спорта.

Решением Специализированного межрайонного экономического суда города Шымкент от 27 мая итоги приватизации отменены, решение вступило в законную силу.