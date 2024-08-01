А 3 августа пройдут «плановые учения»
В Астане из-за визита президента Узбекистана и встречи глав государств ЦА ограничат движение на дорогах
Фото из Instagram Службы государственной охраны

В Астане с 7 по 10 августа будет ограничено движение на некоторых улицах. Служба государственной охраны заявила, что это связано с «с проведением общественно-политических мероприятий».

«В связи с проведением общественно-политических мероприятий в период с 7 по 10 августа по отдельным улицам города будут вводиться временные ограничения на передвижение транспортных средств и пешеходов, преимущественно в районах Есиль, Нура и Алматы», - говорится в сообщении.

В частности, движение будут ограничивать на Южной объездной дороге, по пр. Кабанбай батыра, Мәңгілік Ел, Ұлы Дала, Туран, Тәуелсіздік, по ул.Достык, Керей – Жанибек хана, Ж.Нажимеденова, К.Аманжолова.

Кроме этого, в Службе госохраны сообщили, что в рамках подготовки к этим мероприятиям 3 августа «будут проведены совместные плановые учения».

«Мероприятия предусматривают использование ресурсов специальных государственных и правоохранительных органов, а также Вооруженных сил РК, в том числе военной авиации», - добавили в ведомстве.

Напомним, что 2-3 августа Казахстан с официальным визитом посетит президент Республики Конго, 7-8 августа в Астану приедет с государственным визитом президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, а 9 августа пройдет Шестая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии.

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