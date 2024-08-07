В Казахстане утвержден новый национальный план развития до 2029 года

Указом президента от 30 июля в Казахстане утвержден Национальный план развития страны до 2029 года.

Как указывается в документе в рамках Национального плана развития определены «пять сквозных принципов, лежащих в основе экономических преобразований».

В частности, это либерализация и стимулирование конкуренции для повышения глобальной конкурентоспособности и улучшения качества товаров и услуг; защита и развитие предпринимательства, понятная, предсказуемая и привлекательная для инвесторов экономическая политика, которая позволит обеспечить экономику достаточными инвестициями для роста; раскрытие потенциала казахстанцев с фокусом на обеспечении качественного образования и поддержке предпринимательской и творческой инициативы; фокус на повышении производительности и сложности экономики через расширение инновационной активности, модернизацию и цифровизацию отраслей и предприятий; недопущение критических разрывов в развитии регионов и создание условий для реализации регионами своего потенциала и большей экономической самостоятельности.

Всего нацплан включает 17 направлений развития, причем для каждого направления определены целевые индикаторы и их значения, а также ключевые приоритеты развития, поддерживаемые списком соответствующих ожидаемых результатов.

Для достижения стратегических направлений сформирована карта ключевых национальных индикаторов, включающая 39 показателей социально- экономического развития страны. В карту ключевых национальных индикаторов также включен ряд показателей по измерению уровня благосостояния граждан и качества социальных благ.

Для мониторинга качественного институционального улучшения в рамках Национального плана развития среди населения и бизнеса будут проводиться социологические опросы.

В результате власти ожидают, что в 2029 году ВВП страны достигнет $450 млрд, экономика вырастет до 6,7%, а продолжительность жизни увеличится до 77 лет.