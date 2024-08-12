Родные Татишева заявили, что суд не учитывал их мнения об УДО Токмади

Семья убитого банкира Ержана Татишева в своем заявлении выступила против условно-досрочного освобождения бизнесмена Муратхана Токмади, который является исполнителем убийства. Родные Татишева заявили, что они не были осведомлены об этом постановлении суда.

«Мы узнали об этом из СМИ, хотя согласно законодательству и действующей практике потерпевшая сторона должна информироваться и вызываться в суд для рассмотрения ходатайства осужденного. Но это не было судом обеспечено. Представители нашей семьи <…> были лишены возможности выражения своего мнения касательно досрочного освобождения осужденного», - отмечается в заявлении.

Родные Татишева не исключают, что «это было сделано намеренно, с целью избежать отрицательного мнения об условно-досрочном освобождении», поскольку они категорически не согласны с вынесенным судом постановлением и считают его незаконным.

«Вынесенный Токмади приговор уже был достаточно мягким для столь тяжкого циничного преступления, учитывая незаконное хранение оружия и побег из тюрьмы, прокуратура изначально запрашивала 12 лет лишения свободы. Согласно существующему приговору, Токмади должен оставаться под стражей до 2030 года», - пояснили родные убитого банкира.

В своем заявлении они обратились к администрации исправительного учреждения, прокуратуре и суду с призывом «тщательно изучить вопрос о возможном УДО для Токмади и отказать в его удовлетворении, учитывая тяжесть совершенных им преступлений и их последствия».

На прошлой неделе сообщалось, что суд Конаева удовлетворил прошение бизнесмена Муратхана Токмади об условно-досрочном освобождении еще 26 июля.

В 2004 году бизнесмен Муратхан Токмади получил год лишения свободы за непредумышленное убийство банкира Ержана Татишева и почти сразу вышел по амнистии. В 2017 его осудили на три года лишения свободы за вымогательство и незаконное хранение оружия. Затем в эфире КТК был показан документальный фильм, в котором Токмади заявил, что смерть руководителя банка «ТуранАлем» Ержана Татишева в 2004 году была «заказом Мухтара Аблязова». В марте 2018 года суд приговорил бизнесмена к 10,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности. После этого суд в Таразе также заочно приговорил Мухтара Аблязова к пожизненному лишению свободы, посчитав, что он организовал убийство Татишева с целью завладеть активами банка.

В марте 2022 года Муратхан Токмади обратился к президенту Касым-Жомарту Токаеву с призывом пересмотреть дело. Он указал, что следователи и должностные лица комитета нацбезопасности оказывали на него давление и вынуждали подписать соглашение о признании вины. Он также заявил, что подвергался пыткам.

В августе 2022 года Жезказганский городской суд отказал Токмади и его защитникам в ходатайстве об условно-досрочном освобождении. В октябре апелляционная инстанция также отказала бизнесмену в УДО.