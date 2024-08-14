Но вагоны будут без кондиционеров
Для студентов из Актау и Атырау добавят вагоны на поезда в Алматы
фото Жанары Каримовой

Министерство транспорта Казахстана сообщило, что с учетом повышенного спроса для студентов из Атырау и Актау будут дополнительные вагоны на поездах, следующих в Алматы.

«В направлении Актау – Алматы дополнительно будет курсировать восемь пассажирских вагонов на 360 пассажиромест с прибытием в Алматы 23 августа. В направлении Атырау – Алматы железнодорожники добавят дополнительные три вагона на четыре даты (16, 18, 20,22 августа). Это 540 мест», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Однако в связи с тем, что новые вагоны с кондиционерами задействованы в различных направлениях по территории страны, дополнительные вагоны будут без системы кондиционирования.

Минтранспорта также сообщило, что при увеличении заявок от студентов готово поставить дополнительные вагоны.

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