Для студентов из Актау и Атырау добавят вагоны на поезда в Алматы

Но вагоны будут без кондиционеров
Министерство транспорта Казахстана сообщило, что с учетом повышенного спроса для студентов из Атырау и Актау будут дополнительные вагоны на поездах, следующих в Алматы.
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