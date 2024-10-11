Нацбанк снова сохранил базовую ставку на уровне 14,25%

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,25% годовых с коридором +/- 1 п.п., сообщила пресс-служба Нацбанка.

Как поясняется в сообщении, на решение повлияло то, что годовая инфляция продолжила медленное снижение в августе и сентябре после ускорения в июле и составила 8,3%. В то же время месячная инфляция формируется выше среднеисторических значений – 0,4%. Основной вклад в замедление роста цен вносит более низкая инфляция продовольственных товаров. При этом отмечается рост цен производителей продукции сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности, а также импортных цен. Наибольший рост в составе годовой инфляции продолжают демонстрировать цены платных услуг на фоне проводимой программы «Тариф в обмен на инвестиции» и удорожания ряда рыночных услуг.

«Устойчивая часть инфляции снижается, но недостаточно быстрыми темпами. Инфляционные ожидания населения в сентябре подросли», - отметили в Нацбанке.

Риски со стороны внешней среды включают рост цен на продовольствие на мировых рынках и высокую инфляцию в России. Проинфляционное давление внутри экономики сохраняется за счет фискального стимулирования, продолжающегося роста тарифов, устойчивого внутреннего спроса, а также повышенных инфляционных ожиданий.

В Нацбанке подчеркнули, что достижение цели по инфляции в 5% в среднесрочной перспективе требует поддержания умеренно жестких денежно-кредитных условий. Снижать же базовую ставку будут «осторожно», но при условии «стабильного снижения устойчивой части инфляции вкупе с эффективным и системным решением вопроса финансирования фискального разрыва».

Нацбанк снизил базовую ставку до 14,25% в июле, в августе было принято решение ее сохранить.