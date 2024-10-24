Число жертв теракта в Турции выросло до пяти человек

Число жертв теракта на объекте турецкой аэрокосмической компании TUSAŞ выросло до пяти человек, еще 22 человека получили ранения, сообщает агентство «Анадолу».

Как сообщил министр внутренних дел Турции Али Йерликая, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По словам министра, к атаке, скорее всего, причастна террористическая организация Рабочая партия Курдистана. Али Йерликая также заявил, что двое террористов, совершивших нападение, в том числе женщина, убиты.

Главная прокуратура Анкары начала расследование в связи с террористическим актом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что теракт направлен на подрыв стабильности страны и ее достижений в сфере оборонпрома. Эрдоган заверил, что Турция продолжит решительную борьбу со всеми видами угроз от террористов и их пособников.

Теракт произошел у авиационного завода турецкой аэрокосмической компании TUSAŞ. Это технологическая компания, которая в том числе выпускает разведывательные беспилотники TAI Anka UAV, ударные вертолеты T129 ATAK и истребители пятого поколения TF-X.

Накануне сообщалось, что два террориста были убиты, а 14 человек получили ранения.