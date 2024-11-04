Служебное расследование начато на предприятии «Казатомпрома» в Туркестанской области

Внутреннее служебное расследование начато на АО «СП «Заречное» из-за видеоролика, предположительно зафиксировавшего разливы технологических растворов на руднике предприятия, расположенном в Отырарском районе Туркестанской области, сообщили в АО «НАК Казатомпром».

На предприятии с 21 октября уже идет внеплановая проверка, инспекторы осматривают производственные объекты рудника, а также отбирают пробы грунта для лабораторных исследований.

«Дополнительно на предприятии начато внутреннее служебное расследование с целью тщательного изучения всех обстоятельств, связанных с данной ситуацией», - также сообщили в компании.

В «Казатомпроме» также сообщили, что, учитывая общественный резонанс, вызванный видеоматериалом, рудник «Заречное» посетили представители РОВД, акимата Отырарского района и партии АМАНАТ, а также блогер, разместивший видеоролик, и руководство рудника предоставило разъяснения.

Тем не менее в нацкомпании считают, что ролик не отражает реальной картины, так как смонтирован из нескольких эпизодов, снятых в разное время года.

«Распространяемые материалы сопровождаются субъективными комментариями, которые не содержат информации о месте и времени якобы происходящих на руднике событий без представления общей картины и реальной ситуации на руднике», - заявили в «Казатомпроме», добавив, что на всех его предприятиях действуют строгие стандарты охраны окружающей среды и контроля технологических процессов, а нарушения экологических норм недопустимы.

3 октября в соцсетях стал распространяться ролик, смонтированный из разных эпизодов. На нем предположительно сотрудник АО «СП Заречное» утверждает, что радиоактивный песок якобы просто закапывают в грунт и что на предприятии происходят разливы кислот, которые также засыпают грунтом.

АО «СП Заречное» – это совместное предприятие АО «НАК Казатомпром», российского АО «Ураниум Уан Групп», являющееся структурой Росатома, и Кыргызского Карабалтинского горнорудного комбината. Предприятие добывает уран методом подземного скважинного выщелачивания на месторождении «Заречное» в Туркестанской области.