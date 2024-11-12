Бектенов недоволен низким охватом частных домов в Алматы и трех областях датчиками угарного газа

С начала отопительного сезона пожары в жилом секторе происходят почти каждый день, заявил во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Олжас Бектенов. В то же время акиматы проводят недостаточную работу по установке датчиков угарного газа. Например, в Алматы, Акмолинской и Актюбинской областях, а также в области Жетысу охват составляет от 2 до 14%.

«Отопительный период только начался, а у нас практически каждый день происходят пожары в жилом секторе. За месяц зарегистрировано свыше 130 пожаров, связанных с эксплуатацией печей. Участились случаи отравления угарным газом, имеются погибшие», - сказал Бектенов.

По его данным, около 50% всех пожаров в отопительный период происходит из-за неисправного состояния печей и труб, но в некоторых регионах проводится недостаточная работа по установке датчиков угарного газа.

«Недостаточная работа по установке датчиков проводится акиматами Жетысуской, Акмолинской, Актюбинской областей и города Алматы. Охват составляет от 2 до 14%. Данным акиматам следует активизировать работу в этом направлении», - привел пример Бектенов.

Также основными причинами пожаров остаются нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и котлов. Бектенов поручил МЧС «выстроить более эффективную систему реагирования на данные нарушения».

«Считаю недостаточным только выдавать рекомендации. Нужно провести работу по усилению полномочий газотехнической инспекции. МЧС, МВД и акиматам необходимо активизировать профилактическую работу в данном направлении», - поручил премьер.

Он также добавил, что акиматам и МЧС нужно провести месячник пожарной безопасности в жилом секторе, взять на учет дома социально уязвимых слоев населения и бесплатно установить в них датчики угарного газа.

Кроме того, он обратил внимание тот факт, что с начала отопительного сезона произошло восемь случаев взрыва газовых баллонов в домах. Премьер заявил, что акиматы и здесь проводят недостаточную работу по изъятию и утилизации бытовых баллонов, непригодных для дальнейшей эксплуатации.

«Долгое время не решается вопрос производства бытовых газовых баллонов. С каждым годом эта проблема усугубляется. Министерству промышленности совместно с заинтересованными государственными органами поручаю принять меры по организации производства баллонов», - заявил премьер.