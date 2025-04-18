Депутаты мажилиса предлагают оставить первичный осмотр и базовую диагностику в гарантированной бесплатной медпомощи

Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов считает, что реформа системы обязательного медицинского страхования нужна, но не должна сократить гарантированную бесплатную медицинскую помощь и увеличить нагрузку на граждан и бизнес.

Сейчас депутатов беспокоит сокращение пакета государственного объема бесплатной медицинской помощи. Инициаторы поправок в закон об обязательном медицинском страховании предлагают перевести большую часть гарантированной помощи в страховой пакет ОСМС. Однако Аймагамбетов заявил, что «это в текущем виде неприемлемо».

«Как минимум, первичный осмотр и базовая диагностика должны остаться в ГОБМП. Как минимум. Это основа профилактики, особенно для незастрахованных граждан. Без доступа к участковому врачу система теряет смысл», - считает депутат.

Кроме того, депутаты обеспокоены предложением повысить потолок взносов в ОСМС от работодателей и работников. Как отметил Аймагамбетов, здесь нужно учитывать последствия для бизнеса и сотрудников.

«Взносы на медстрахование не должны превращаться в дополнительный налог. Повышение без стимулов и альтернатив это путь к перегрузке», - отметил депутат.

Мажилисмены предлагают сохранить первичный осмотр и базовую диагностику в ГОБМП, в дополнение к скорой помощи, скринингам, лечению социально значимых заболеваний (рак, туберкулёз, ВИЧ и др.), а также ввести условно-сберегательный медицинский счет.

«Об этом я уже говорил ранее на правительственном часе. Часть взносов по ОСМС можно было бы направлять на персональный счет гражданина. Средства, после накопления достаточной суммы, можно было бы гражданам использовать: на добровольную страховку, на стоматологию и реабилитацию, на дополнительное лечение», - предложил Аймагамбетов, подчеркнув, что это повысит личную заинтересованность граждан и мотивирует их оставаться в системе.

Также депутаты предлагают ввести бонусную систему за участие в ОСМС и заботу о здоровье. В частности, граждане, которые регулярно платят взносы, участвуют в диспансеризации и следят за здоровьем, могут получать бонусные баллы, которые можно использовать на улучшенные условия в стационаре, скидки в аптеках и фитнес-центрах, профилактические чекапы и т. д.

Помимо этого, мажилисмены считают, что нужна справедливость в региональных отчислениях за льготные категории. Поэтому они предлагают обеспечить прозрачность работы фонда ОСМС за счет регулярных отчетов, открытой информации и ответственности за приписки. А также – усилить цифровизацию и внедрить искусственный интеллект для учета и аналитики, обеспечить доступность медицинских услуг.

«Все эти предложения еще обсуждаются. Решений еще нет», - отметил Аймагамбетов.

Напомним, поправками в законодательство по вопросам обязательного социального медицинского страхования предлагается с 1 января 2026 года увеличить в пять раз верхний предел порога для уплаты взносов ОСМС: с 10 МЗП (около 85 тыс. тенге) до 50 МЗП (около 4,2 млн тенге). По данным Минздрава, эти изменения затронут 508 тыс. человек, всех наемных работников и их работодателей.

На втором этапе – с 2027 года – предусмотрено поэтапное увеличение ставки государственного взноса в систему ОСМС. Таким образом, Казахстан начнет возвращаться к первоначальной финансовой модели, установленной первой редакцией этого закона от 2015 года, которой ставка была установлена на уровне 7%, а теперь снижена до 2%.

Кроме того, предусматривается формирование единого пакета медицинской помощи к 2027 году и сокращение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в два раза – с 57 до 32%.

Законопроектом также предлагается перенести первичную медицинскую помощь из гарантированного бесплатного пакета в ОСМС. Это затронет 2,5 млн самозанятых граждан, которые не делают взносы в фонд ОСМС. В том числе безработных. Экстренная помощь в пакете ГОБМП остается.

К 2027 году расходы ГОБМП составят 30%, а ОСМС – 70%.