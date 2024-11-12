Материалы о загрязнении земли на предприятии «Казатомпрома» в Туркестанской области направлены в полицию

Департамент экологии по Туркестанской области в ответ на запрос «Власти» сообщил, что направил в Отырарский районный отдел полиции материалы, связанные с загрязнением земли серной кислотой на территории АО «СП Заречное», для выяснения наличия уголовно-наказуемых деяний.

Проверка департамента установила, что на нескольких участках производственной территории предприятия зафиксировано загрязнение земли серной кислотой.

«Загрязнение обнаружено в геотехнологической зоне на расстоянии 500 метров от слесарного цеха, в зоне 7 блока, а также в районе от песколовки № 9 до блока 83, на двух участках вдоль трубопровода песколовки № 9-ВР и трубопровода серной кислоты блока № 109», - сообщили в департаменте.

Специалисты отобрали пробы земли и подтвердили наличие серной кислоты.

В департаменте подчеркнули, что это нарушение Экологического кодекса, который обязывает предотвращать загрязнение земли и ее деградацию, а владельцев земельных участков – защищать землю от загрязнения химическими веществами и других негативных воздействий.

Кроме того, в случае аварийной ситуации предприятие было обязано сообщить о ней в течение двух часов и принять меры по предотвращению загрязнения, но АО не уведомило уполномоченный орган.

Проверка также установила, что опасные отходы окисления были собраны вне установленной зоны, что нарушает требования программы управления отходами, предусмотренной кодексом.

Департамент выдал предписание о необходимости разработки программы ремедиации и плана мероприятий по устранению нарушений.

По результатам проверки в отношении АО СП «Заречное» были составлены административные протоколы: за несоблюдение требований по представлению обязательных сведений – по пункту 1 статьи 327-1; за нарушение экологических требований по управлению отходами – по статье 344; за порчу земли – по пункту 4 статьи 337.

«Указанные материалы направлены в Отырарский районный отдел полиции для выяснения наличия уголовно наказуемых деяний, связанных с загрязнением земли опасными химическими веществами согласно статье 332 УК РК ("Порча земли"), - сообщили в департаменте экологии по Туркестанской области.

3 ноября в соцсетях стал распространяться видеоролик, смонтированный из разных эпизодов. На нем предположительно сотрудник АО «СП Заречное» утверждает, что радиоактивный песок якобы просто закапывают в грунт и что на предприятии происходят разливы кислот, которые также засыпают грунтом.

В нацкомпании «Казатомпром» тогда сообщили, что на предприятии начато внутреннее служебное расследование.

АО «СП Заречное» – это совместное предприятие АО «НАК Казатомпром», российского АО «Ураниум Уан Групп», являющееся структурой Росатома, и Кыргызского Карабалтинского горнорудного комбината. Предприятие добывает уран методом подземного скважинного выщелачивания на месторождении «Заречное» в Туркестанской области.