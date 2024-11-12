Две частные алматинские школы жалуются на то, что акимат города выселяет их из зданий посреди учебного года

Акимат города Алматы настаивает на том, что в здании будет проводиться капитальный ремонт с сейсмоусилением, после чего там откроют дошкольные учреждения.

Во вторник на пресс-конференции руководство частной школы «Арай» сообщило, что акимат угрожает отключением электричества, газа и тепла, если в течение трех дней не будет освобождено здание, которое они занимают 20 лет. Кроме того, частные школы Алматы жалуются на то, что с сентября им не выплачивают подушевое финансирование.

Частная школа «Арай» арендует часть здания «Ясли-сада №52» в мкр. Аксай-2 с 2004 года (акимат Алматы настаивает на том, что с 2002). Когда была оформлена долгосрочная аренда, там не было ни крыши, ни отопления, ни электричества и школе пришлось вкладывать свои средства в восстановление здания. Сейчас в школе обучаются 250 учеников и работают 60 человек.

«Вышло постановление, что мы должны освободить это здание. Зачем нам тогда дали разрешение начинать учебный процесс в этом году? Куда мы денем детей в середине учебного года? Куда пойдут наши учителя и сотрудники?», – задается вопросом генеральный директор школы Мира Жексенбаева.

Она просит позволить школе остаться в этом здании и считает, что капитальный ремонт и сейсмоусиление ему не нужны:

«Все эти мероприятия были проведены и здание поддерживается», – обратилась она к руководству города.

Жексенбаева также подчеркнула, что в крайнем случае им должны были дать долгий срок в три года, чтобы они успели «решить свои вопросы и безболезненно переехать в другое здание».

Юлия Ашихмина, юридическая консультантка школы, отмечает, что этот ремонт акимат мог бы сделать во время летних каникул. По ее словам, сотрудники акимата сообщили ей, что «аким в ярости, что школу до сих пор не выселили», а также пригрозили, что им отключат электричество, газ, а также тепло.

По словам руководства школы, управление государственных активов 20 июня 2023 года направило школе иск об освобождении здания по сроку истечения договора. Договор закончился 30 июня 2023 года, позже управление отказалось его продлевать.

С тех пор все суды школа проиграла. Такая же ситуация происходит со школой «Сеним» и пятью другими частными заведениями.

Акимат в свою очередь сообщил, что разработана проектно-сметная документация на сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом по 11 объектам образования, находящимся в долгосрочной аренде (более 20 лет).

«Учитывая социальную значимость вопроса, планировалось поэтапное расторжение договоров аренды по всем 11 объектам», – говорится в сообщении акимата.

По его информации, положительное решение достигнуто по 9 объектам, часть арендаторов освободила помещение, другие это сделают в 2025 году.

«Лишь администрации школ “Сеним” и “Арай”, несмотря на имеющиеся решения суда, отказываются добровольно освобождать помещения», – отметили в акимате.

Школа «Сеним» более 20 лет арендует часть здания бывшего «Ясли-сада №112» в Медеуском районе. Там тоже будет проведен капитальный ремонт с сейсмоусилением и будет сделан детский сад.

Помимо прочего, частные школы жалуются на то, что с сентября им не выплачивают подушевое финансирование. Это также подтвердила генеральный директор школы «Арай» Мира Жексенбаева.

Салтанат Мурзалинова-Яковлева, президент фонда «Центр социальных инклюзивных программ», учредитель инклюзивной школы «Insight» сообщила корреспондентке «Власти», что из-за этого школа не может рассчитаться с учителями.

«Школы с небольшим родительским платежом сильно зависят от подушевого финансирования. Многие школы не получили его с сентября. Как правило, отношение государства к этим школам такое, что – “раз вы частные, то крутитесь сами”».