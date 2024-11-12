Рост курса доллара связан победой Трампа на выборах и внутренними спекуляциями – Нацбанк

Заместитель председателя Национального банка Казахстана Алия Молдабекова, комментируя ситуацию на валютном рынке, констатировала, что из-за победы Дональда Трампа на выборах президента США происходит укрепление доллара и ослабление валют развивающихся стран, включая тенге.

Также фиксируется умеренное снижение нефтяных котировок с уровней 74-75 долларов США до 71,83 долларов США за баррель по данным на 11 ноября на фоне ожиданий экономистов о том, что потенциальные торговые пошлины и увеличение поставок нефти из США в период президентского срока Трампа приведут к переизбытку предложения.

«Волатильность на внешних рынках оказывает влияние на поведение участников валютного рынка. Мы видим заметное снижение предложения иностранной валюты и одновременное увеличение спроса на нее, что, в свою очередь, способствует ослаблению курса тенге. С начала ноября курс национальной валюты на биржевых торгах ослаб на 1,4%, до 495 тенге за доллар США», - цитирует Молдабекову пресс-служба Нацбанка.

Однако Нацбанк констатирует, что наблюдаемые в последние дни колебания тенге вызваны не только фундаментальными причинами. Растет и количество сделок спекулятивного характера, что усиливает волатильность обменного курса. А в условиях недостаточной ликвидности это может приводить к дестабилизирующим колебаниям курса.

«Национальный банк считает наблюдающуюся волатильность курса национальной валюты, чрезмерной», - отметила Молдабекова.

В случае сохранения текущих тенденций, в особенности спекулятивных настроений, Нацбанк готов провести валютные интервенции для восстановления справедливого курсообразования, нормального функционирования валютного рынка и недопущения рисков резких скачков курса тенге.