В 10 регионах Казахстана руководителей управлений спорта освободили от должностей

Более чем в 10 регионах Казахстана освободили от должностей руководителей управлений спорта, сообщил журналистам в среду в кулуарах мажилиса министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов. При этом он не уточнил, о каких конкретно областях идет речь, но отметил, что связано это плохими результатами спортсменов на Олимпиаде в Париже.

«Здесь объективный подход: за последние годы, начиная от количества лицензий и завершая медалями на Олимпийских играх, сильно снизились результаты», - сказал Мырзабосынов.

По его словам, в министерстве создана комиссия, которая разрабатывает критерии для новых руководителей. В первую очередь специалист, который пойдет в регион, должен быть человеком из сферы спорта. Также он должен знать основы управления спортом и владеть определенными направлениями теории и методики подготовки.

«Основываясь на этих критериях мы будем определять его и рекомендовать акиматам», - подчеркнул глава Минспорта.

Мырзабосынов добавил, что параллельно ведется работа по определению приоритетных видов спорта в рамках каждого региона. Речь идет о тех, которые входят в Олимпийскую и Паралимпийскую программы и национальные виды спорта. Соответственно, при правильных индикаторах не будет конфликта интересов.

«Здесь нет никаких непониманий. Теперь регионы не будут соперничать друг с другом. Перед каждым регионом будет поставлена конкретная задача: какие виды спорта он развивает и какой продукт на выходе он должен представить на республиканском уровне», - заключил министр.

Напомним, сборная Казахстана на прошедших Олимпийских играх в Париже завоевала семь медалей: одну золотую и по три серебряных и бронзовых.