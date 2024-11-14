Meta предстанет перед антимонопольным судом из-за покупки Instagram и WhatsApp

Meta Platforms предстанет перед судом по иску Федеральной торговой комиссии США из-за обвинений в покупке Instagram и WhatsApp с целью подавления формирующейся конкуренции в социальных сетях, сообщает Reuters .

В среду судья Джеймс Боасберг в Вашингтоне отклонил ходатайство Меты о прекращении дела, возбужденного против Facebook в 2020 году во время правления Дональда Трампа, утверждая, что компания действовала незаконно, чтобы сохранить свою монополию на социальные сети.

По данным Федеральной торговой комиссии, компания Meta, тогда известная как Facebook, переплатила за Instagram в 2012 году и WhatsApp в 2014 году, чтобы устранить угрозы, вместо того чтобы конкурировать самостоятельно в мобильной экосистеме.

Судья оставил это утверждение в силе, но отверг утверждение Федеральной торговой комиссии о том, что Facebook укрепляет свое доминирование, ограничивая доступ сторонних разработчиков приложений к платформе.

В Meta призвали судью отклонить дело, заявив, что оно основано на слишком узком взгляде на рынки социальных сетей и не принимает во внимание конкуренцию со стороны TikTok компании ByteDance, YouTube компании Google, X и Microsoft LinkedIn.

Представитель Федеральной торговой комиссии Дуглас Фаррар заявил, что дело, возбужденное при администрации Трампа и доработанное при Джо Байдене, «представляет собой двухпартийную попытку ограничить монопольную власть Meta и восстановить конкуренцию для обеспечения свободы и инноваций в экосистеме социальных сетей».

Дата судебного разбирательства по делу пока не назначена.

Это дело является одним из пяти громких судебных исков, которые антимонопольные регуляторы из Федеральной торговой комиссии и Министерства юстиции США ведут против крупных технологических компаний. На Amazon.com Inc и Apple тоже подали в суд, и Alphabet Google столкнулась с двумя судебными исками, один из которых недавно был рассмотрен судом по делу о незаконном препятствовании конкуренции среди поисковых систем.