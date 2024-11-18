Власть запускает второй сезон программы по развитию региональных медиа

К участию в программе приглашаются пишущие журналисты и редакторы из регионов Казахстана
Редакция Власти при поддержке дипломатической миссии США продолжает программу по развитию независимой журналистики и запускает второй набор журналистов и редакторов из региональных медиа для совместного освещения региональной повестки.
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