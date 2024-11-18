Власть запускает второй сезон программы по развитию региональных медиа

Редакция Власти при поддержке дипломатической миссии США продолжает программу по развитию независимой журналистики и запускает второй набор журналистов и редакторов из региональных медиа для совместного освещения региональной повестки.

Программа совмещает обучение и работу участников в поле. Обучение будет состоять из серии тренингов, которые состоятся в Алматы во второй половине января: по основным принципам журналистской этики, фактчекингу, сторителлингу, журналистским расследованиям, поиску и анализу данных, производству репортажей и новостей. Тренинги будут проводиться на русском языке.

Этап обучения также включает в себя сессии обсуждений, в которых будут отобраны темы для освещения участниками по возвращению в свои регионы. Власть будет оказывать редакционную поддержку в создании историй и совместных публикаций.

Второй сезон программы подразумевает дополнительный фокус на производстве и публикации историй из регионов на казахском языке. Поэтому к участию приглашаются журналисты, пишущие как на казахском, так и на русском языке.

Программа покрывает участникам перелет и проживание в Алматы, предоставит рабочее место в коворкинге и покроет часть расходов на производство материалов.

Количество мест на участие в программе ограничено – участники будут проходить предварительный отбор. Для подачи заявки на участие необходимо заполнить анкету и предоставить свое резюме со ссылками на авторские материалы, а также небольшое мотивационное письмо. Заявки принимаются до 13 декабря.