Суд оштрафовал журналиста Кирилла Павлова за посты о саранче

В четверг Специализированный межрайонный суд Астаны по административным правонарушениям признал Кирилла Павлова виновным в «распространении на онлайн-платформе ложной информации». Павлов публиковал посты на своей странице в Facebook, где ставил под сомнения данные Минсельхоза о нашествии саранчи в Казахстане. Как сообщил журналист, суд так и не объяснил, в чем ложность его данных.

«Судья, зачитывая решение, лишь упомянула, что «"информация, указанная в публикациях не соответствует официальной информации"», - написал Павлов на своей странице в Facebook.

Министерство сельского хозяйства подало иск на Павлова по статье 456-2, часть 3, Кодекса об административных правонарушениях (распространение ложной информации через онлайн-платформы) за его публикации от 29 апреля и 5 мая.

«Я писал, что ареал обитания саранчи только в Жамбылской области намного выше (5 млн га), чем территория, которую обрабатывают МСХ препаратами по стране (2,1 млн га). Суд решил, что это одно и то же и признал меня виновным. Притом что, по данным МСХ, по стране обследованию подлежит около 17 млн га, что лишь подтверждает мои прогнозы», - пишет журналист в Facebook.

Ранее в ходе заседания правительства министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров сообщал, что распространение саранчи в Казахстане в этом году прогнозируется на площади 2,1 млн га. На борьбу с ней выделено 7,1 млрд тенге.