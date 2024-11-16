В МИД отказались озвучить расходы на встречи в рамках Астанинского процесса с 2017 года

В министерстве иностранных дел Казахстана отказались предоставить «Власти» информацию, во сколько обошлись ежегодные встречи по Сирии в рамках Астанинского процесса, которые проходят с 2017 года.

«Что касается вопросов финансового обеспечения Астанинского процесса по Сирии, то данная информация носит служебный характер и не подлежит разглашению», - сообщили в министерстве на запрос редакции.

В министерстве также объяснили решение возобновить Астанинский процесс тем, что ситуация в Сирии не до конца была урегулирована. Как отметили в ведомстве, «произошедшая в последующий период эскалация напряжения на Ближнем Востоке напрямую негативно сказалась на обстановке в Сирии, что потребовало возобновления переговоров по поиску комплексных мер урегулирования ситуации и постконфликтному восстановлению страны».

На вопрос о том, какие результаты дали эти встречи в целом с 2017 года, в министерстве ответили, что переговоры «привели к сокращению боевых действий на территории Сирийской Арабской Республики и к снижению уровня насилия, потерь среди гражданского населения страны». А также они способствовали активизации Женевского процесса по Сирии.

В июне 2022 года занимавший тогда пост вице-министра иностранных дел Казахстана Канат Тумыш по итогам 20-го раунда переговоров по Сирии в Астане предложил объявить его последним. Он тогда говорил, что «выход Сирии из изоляции в регионе можно сформулировать как знак того, что Астанинский процесс справился со своей задачей». Однако Казахстан продолжил принимать участников встречи.

В ответе министерства отмечается, что к 20-й встрече по Астанинскому процессу первостепенные цели, такие как создание зон деэскалации, прекращение кровопролития между конфликтующими сторонами и предотвращение масштабного кризиса, были достигнуты. Однако поступила коллективная просьба от участников встреч о возобновлении процесса.

11-12 ноября в Астане прошла 22-я встреча по Сирии в рамках Астанинского процесса. Очередная встреча назначена на первую половину 2025 года.