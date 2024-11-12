Участники Астанинского процесса заявили, что конфликт на Ближнем Востоке негативно влияет на ситуацию в Сирии

По итогам 22- раунда переговоров по урегулированию конфликта в Сирии страны-гаранты – Иран, Россия и Турция – заявили, что эскалации насилия на Ближнем Востоке негативно влияет на ситуацию в Сирийской Арабской Республике. Они призвали разработать меры экстренного реагирования для ливанских беженцев, находящихся в Сирии.

«Представители Исламской Республики Иран, Российской Федерации и Турецкой Республики как стран-гарантов Астанинского формата выразили решительное осуждение и глубокую озабоченность в связи с продолжающимися массовыми убийствами и преступными нападениями Израиля в Газе, а также израильской агрессией в Ливане и на Западном берегу реки Иордан», - зачитал во вторник совместное заявление стран-гарантов заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев.

Он сообщил, что страны-гаранты призвали международное сообщество, в частности Совет Безопасности ООН, обеспечить немедленное и постоянное прекращение огня и беспрепятственный гуманитарный доступ в Газу. Также они призвали к немедленному прекращению огня в Ливане и заявили, что стране необходима срочная гуманитарная помощь.

В заявлении отмечается, что «эскалации насилия на Ближнем Востоке» негативно влияет на ситуацию в Сирии. Поскольку Сирия вынуждены была принять несколько сотен тысяч беженцев из Ливана.

Страны-гаранты призвали Верховного комиссара ООН по делам беженцев, агентств ООН и всех гуманитарных организаций разработать меры экстренного реагирования для тех, кто был вынужден перебраться из Ливана на территорию Сирии после эскалации боевых действий.

Также Бакаев сообщил, что Иран, Россия и Турция осудили все военные удары Израиля в Сирии.

«Сочли эти действия нарушающими международное право, международное гуманитарное право, суверенитет и территориальную целостность Сирии, признали их дестабилизирующими и усугубляющими напряженность в регионе и призвали к прекращению этих атак», - добавил он.

В целом стороны подтвердили свою неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики и подчеркнули, что эти принципы подлежат всеобщему соблюдению и уважению. Вновь было заявлено о восстановлении отношений между Сирией и Турцией, продолжении взаимодействия для борьбы с терроризмом и о решении вопросов не военным путем, а политическим процессом.

В итоге договорились провести 23 международную встречу по Сирии в Астане в первой половине 2025 года.